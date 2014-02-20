ديميكيليس حزين بعد الخسارة أمام برشلونة

أعرب الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن "حزنه العميق" لخسارة فريقه أمام برشلونة الإسباني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال ديميكيليس، الذي طرد في المباراة أمس الأول بعدما تسبب في ضربة الجزاء جاء منها الهدف الأول لبرشلونة ، "على المستوى الشخصي، أشعر بحزن شديد. أعاني من التوتر الشديد والعجز عن فعل أي شيء".

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ولكن ديميكيليس لم يجد بدا من إعاقة مواطنه ليونيل ميسي مهاجم برشلونة على حدود منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم ضربة جزاء للضيوف ويسجل منها ميسي هدف فريقه الأول.

وقال ديميكيليس إنه لا يستطيع حتى الآن حسم ما إذا كانت الإعاقة كانت داخل أم خارج منطقة الجزاء. وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن اللعبة كانت على حدود منطقة الجزاء بالضبط.

وكان الهدف الذي سجله ميسي من ضربة الجزاء هو مفتاح الفوز في هذه المباراة ليقطع الفريق الكاتالوني خطوة كبيرة على طريق التأهل لدور الثمانية.