مدرب اتحاد جدة: مهمتنا في آسيا لن تكون سهلة

أبدى الأوروغوياني خوان فيرسيري مدرب اتحاد جدة رضاه التام عن النتائج التي حققها فريقه بالرغم من قصر المدة, وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "الوقت الذي قضيته هنا ليس بالطويل لكنني راضٍ عن النتائج وتجاوب اللاعبين مع تعليماتي.. يجب أن لا ننسى أن الاتحاد فريق شاب بعناصره الحالية.. مع توالي المباريات والمنافسات مستقبلا ستكون الأمور أفضل من الوضع الحالي فنيا".

وأشار مدرب اتحاد جدة إلى أنه سيجري تقييماً للاعبين بعد نهاية الموسم, وقال: "من المؤكد أننا سنستمر بما لدينا من عناصر في ما تبقى من الموسم الحالي.. وبعد الختام سنجري تقييماً للاعبين ونقرر من يستمر أو يرحل.. ولا بد من تطعيم الفريق بعناصر خبرة في الفترة المقبلة".

واعترف فيرسيري بصعوبة مهمتهم في دوري أبطال آسيا, وقال: "المنافسة في آسيا لن تكون سهلة خاصة لوجود فرق، العين الإماراتي ولخويا القطري والفريق الإيراني وجمعيهم أقوياء فنياً.. ويجب أن لا ننسى أن الاتحاد يخوض حالياً منافسات في ثلاث بطولات".

وأضاف: "بالنسبة للفريق الإيراني الذي سنلعب معه في أول جولة فإنه يمتلك لاعبين طوال القامة والأكيد أنهم خطيرون في الألعاب الهوائية وهو ما سنحذر منه أمامهم".

وامتدح فيرسيري لاعبيه الأجانب البرازيلي بونفيم ومواطنه رودريغيز واللاعب أحمد الفريدي, وقال: "البرازيلي يونفيم لاعب جيد وهو يملك رؤية واضحة هجومياً ويساعد باقي زملائه وهو في طور العودة الى كامل لياقته البدنية وعندما يحصل ذلك فإن أداءه سيرتفع .. أما اللاعب الثاني ..خوان بابلو رودريغيز..يساعد في الجانبين الهجومي والدفاعي ويسترجع الكرة بشكل جيد من المنافس.. وهو يلعب على الأطراف أكثر مقارنة بزميله البرازيلي والى جانب ذلك فإن كليهما يجيد لعب الكرات الثابتة.. ويمتلكان خبرة يسعان لتقديمها لفائدة الفريق".

وتابع: "أحمد الفريدي يملك موهبة عالية.. يساعد هجوميا في صناعة الألعاب.. للأسف تعرض لإصابة ليست سهلة أبعدته لفترة غير قصيرة عن المباريات وكان أمرا جيدا مشاركته لـ90 دقيقة في مباراة كأس الملك الماضية وننتظر وصوله الى مستواه اللياقي والفني الكامل بأقرب وقت ممكن".

وأكد فيرسيري أن المستوى الاحترافي في السعودية قد تطور كثيراً عما كان عليه في السابق وقال: "في عام 2008 كنت مساعد مدرب لمنتخب عمان وتابعت مسابقات الكرة الخليجية والآن لدى عودتي وجدت تطوراً كبيراً بالمستوى الاحترافي بالسعودية".

وحول رأيه بالدوري السعودي قال: "الدوري السعودي قوي.. والفريقان المتنافسان على اللقب بينهما فارق 9 نقاط إلا أن باقي الفرق لا يتواجد بينهما فارق نقطي كبير.. نسعى للفوز في آخر 4 مباريات لنا لتحسين الترتيب لنادي الاتحاد".

