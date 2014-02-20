نحس نصراوي أمام الهلال لـ"28 عاماً"

28 عاماً مضت دون أن يشاهد لاعبو النصر الذين يبلغ معدل أعمارهم 26 سنة فريقهم يفوز على غريمه التقليدي الهلال ذهاباً وإياباً في منافسات الدوري السعودي، حيث يعود آخر انتصارات الفريق الأصفر المزدوجة لعام 1986م حين تغلب على الند في مباراتي المرحلة التمهيدية بهدف ماجد عبدالله مرة، وأخرى عن طريق ماجد نفسه وراشد الدكان على ملعب الملز سابقاً.



ومنذ ذلك الانتصار لم يستطع النصر الفوز على الهلال مرتين في ذات المنافسة، وبقي سنوات طويلة بعدها لم يتذوق طعم الفوز في مباراة الدور الأول حتى أواخر نوفمبر الماضي، عندما منح محمد السهلاوي الفوز لفريقه بهدفين مقابل هدف وحيد.



ولكن على الضفة الأخرى من عريجاء الرياض يحضر الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بشكل دائم في السنوات الأخيرة وكان آخرها موسم 2011-2012 الذي خرج الهلال من مباراة الدور الأول أمام غريمه فائزاً بثنائية محمد الشلهوب وهدف سالم الدوسري، فيما منح نواف العابد العلامة الكاملة لفريقه في لقاء الاياب ليتعادل الفريقان بعدد مرات الفوز بلقائي الذهاب والإياب بواقع 6 مواسم لكل منهما.



وكان أول فوز للنصر في مبارتي الذهاب والاياب في موسم 1967م عندما فاز بنتيجة 2-1 و3-صفر، وفي الموسم اللاحق كرر تفوقه على الغريم بنتيجة 1- صفر منتصف الثمنينات الميلادية.



ومنذ انقضاء منتصف عقد الثمنينات من القرن الماضي، قلب الهلال الكفة لصالحة وحقق أول فوز بمباراتي الذهاب والإياب على منافسه التقليدي في دوري 1985م بفضل أهداف هذال الدوسري وعبدالرحمن اليوسف ذهاباً ويوسف جازع اياباً، وكرر ذلك بعد عامين بنتيجة 2-1 وهدف نظيف ليوسف الثنيان.



وفي العام 1993م فاز الهلال بـ3-2 وعاد ليضع أكبر أرقامه بشباك النصر دورياً بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي العام 2007م انتصر الهلال بهدفي ياسر القحطاني وطارق التايب في الذهاب وتكفل أحمد الخير بتسجيل هدف الفوز الأزرق اياباً، وبعد عامين سجل ياسر القحطاني هدفاً في كل مباراة وشاركه أحمد الفريدي وميريل رادوي.