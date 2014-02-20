"العربية.نت" يرصد أخبار ديربي الهلال والنصر

يقدم موقع "العربية.نت" تغطية شاملة عبر صفحته الرياضية لتفاصيل اللقاء المرتقب والحاسم بين النصر والهلال، غداً الجمعة، في الدوري السعودي.

وفوز النصر يجعله بطلاً للدوري السعودي قبل فترة توقف تستمر شهراً، أما فوز الهلال فيمنحه أملاً في المنافسة على اللقب.

وتلقى الهلال خسارتين هذا الموسم من النصر، كانت الأولى في الدور الأول من الدوري، والثانية في نهائي كأس ولي العهد.

لن تقتصر مواجهة متصدر الدوري السعودي النصر ومطارده الهلال داخل المستطيل الأخضر، الجمعة، بل هنالك مواجهة من نوع آخر بين مدربين، الأول "كارينيو" الذي يسعى ليكون أول مدرب يعيد البطولات للنصر، وليؤكد أنه "الرهان الرابح" للنصر، أما الثاني فهو مدرب الهلال سامي الجابر الذي لن يقف مكتوف الأيدي، وسيجاهد حتى لا يمر حصد النصر للبطولة عبر فريقه، وليؤكد هو الآخر أنه مدرب المهمات الصعبة، وستكون له كلمة في هذه القمة.

وتعود آخر انتصارات النصر على الهلال ذهاباً وإياباً في منافسات الدوري السعودي إلى عام 1986، ومنذ ذلك العام لم يكرر النصر هذا الإنجاز.

وتحظى المباراة المرتقبة باهتمام بالغ في الأوساط الكروية بالمملكة العربية السعودية.

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