أوزيل يعتذر لجماهير أرسنال عن الهزيمة أمام بايرن

اعتذر لاعب الوسط الدولي الألماني مسعود أوزيل من جماهير فريقه أرسنال الانجليزي، على الخسارة التي تلقاها الأخير في منتصف الاسبوع على ارضه امام بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب (صفر-2) في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا.



وحصل لاعب فيردر بريمن السابق على فرصة ذهبية لتغيير مجرى المباراة عندما انتزع ركلة جزاء والنتيجة صفر-صفر، لكنه عجز عن وضع الكرة بعيدا عن متناول زميله في المنتخب الوطني مانويل نوير.



وتعقدت مهمة فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر، بعد أن اضطر لاكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه البولندي فويسييتش تشيسني لتسببه بركلة جزاء أهدرها أيضا النادي البافاري عبر النمسوي دافيد الابا.



واستفاد أبطال الموسم الماضي من التفوق العددي وسجلوا في الشوط الثاني هدفين عبر توني كروس وتوماس مولر اللذين مهدا الطريق للنادي البافاري من اجل بلوغ الدور ربع النهائي.



وكتب أوزيل في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يكن الشعور جيدا في الصباح التالي. عذرا، لم تكن تلك خططتنا (الخسارة). كان من الصعب جدا الفوز ضد هذا الفريق في ظل النقص العددي".



ووجهت وسائل الاعلام البريطانية الكثير من الانتقادات لاوزيل الذي كلف ارسنال 6ر51 مليون يورو للتعاقد معه الصيف الماضي من ريال مدريد الاسباني، بسبب الاداء المتواضع الذي قدمه ضد بايرن.



ودافع قلب دفاع أرسنال الالماني الاخر بير ميرتيساكر عن اوزيل معتبرا بان الاخير لم يتأقلم حتى الان بالشكل المطلوب مع الفريق اللندني، مضيفا "نلعب الكثير من المباريات هنا في انجلترا (الدوري وكأس انجلترا وكأس الرابطة اضافة الى المشاركة الاوروبية) والجميع يشعر بالارهاق والامر لا يتعلق باوزيل وحسب".



وتابع "على الجميع أن يشعر بالحماس والعودة (الى سكة الانتصارات). يجب أن نشجع بعضنا خلال المباراة. مسعود خاض الكثير من المباريات وانه لاعب هائل. نريده في افضل حالاته. من مباراة الى اخرى، سيعود بشكل اقوى".