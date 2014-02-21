الأهلي يصعق الصفاقسي.. ويتوج بالسوبر الإفريقي

توج الأهلي المصري، بطل دوري الأبطال، بكأس السوبر الافريقية للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، بعد فوزه على الصفاقسي التونسي، بطل كأس الاتحاد، 3-2 اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي بحضور حوالي 30 ألف متفرج.



ويدين الاهلي بتتويجه الى الصاعد عمر جمال الذي سجل ثنائية (54 و68) فيما كان الهدف الاخر لمحمد ناجي "جدو" (23)، مقابل هدفين لعلي معلول (63 من ركلة جزاء) وفخر الدين بن يوسف (78).



وخاض لاعبو الاهلي المباراة بروح قتالية عالية سعيا لاحراز اللقب والخروج من كبوة النتائج السلبية في البطولة المحلية، ونجحت خبرتهم في حسم نتيجة المباراة لصالحهم خاصة احمد فتحي العائد من الاصابة واحد افضل لاعبي المباراة، اضافة الى تألق الثنائي محمد ناجى "جدو" والصاعد عمر جمال واستغلالهما لضعف مستوى عمق دفاع الصفاقسي.



ورد المدير الفني للاهلي محمد يوسف على جميع من طالب باقالته من منصبه بعد تراجع النتائج ورهن بقاءه في منصبه بالفوز بلقب السوبر الافريقي.



في المقابل كان الصفافسي ندا قويا امام الاهلي واضاع مهاجموه عدة فرص محققة لادراك التعادل.



وكانت البداية حذرة من الفريقين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، وتراجع لاعبو الصفاقسي للدفاع لامتصاص حماس لاعبي الاهلي نظرا للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة من مشجعي الاحمر.



وكانت اول محاولة هجومية في الدقيقة 8 من جانب لاعب وسط الصفاقسي وسيم كمون بتسديدة علت عارضة مرمى شريف اكرامي، ثم انطلق هجوم الاهلي نحو مرمى الصفاقسي مستغلا الجناحين احمد فتحي والسيد معوض وتعددت الكرات العرضية ومن احدها نجح محمد ناجى "جدو" في احراز الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 23، مستغلا عرضية فتحي ليسدد الكرة على يمين حارس الصفاقسي رامي الجريدي.



وتخلى لاعبو الصفاقسي عن حذرهم الدفاعي وزاد ضغطهم الهجومي سعيا لادراك التعادل، وفي الدقيقة 41 نجح وائل جمعة في اخراج الكرة من امام مرمى الاهلي بعد ارتباك مدافعيه منقذا فريقه من هدف محقق، وبعدها بدقيقة انقذ شريف اكرامي الكرة من امام فخر الدين بن يوسف.



ومع بداية الشوط الثاني استمر الضغط الهجومي للضيوف وتعددت المحاولات الهجومية بقيادة محمد علي منصر، افضل لاعبي الصفاقسي، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى اكرامي.



وخلافا لسير اللقاء، نجح الناشئ الصاعد عمر جمال في احراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 54، مستغلا عرضية عبد الله السعيد ليسدد الكرة في المرمى لحظة خروج الجريدي.



وشعر المدير الفني للصفاقسي محمد الدو بحراجة موقف فريقه فاجرى التغيير الاول في الدقيقة 61 بنزول لاعب الوسط المهاجم غازي شلوف بدلا من ماهر الحناشي.



وبعدها بدقيقة واحدة احتسب حكم المباراة العاجي نومانديز دوي ركلة جزاء لصالح الصفاقسي اثر عرقلة فخر الدين بن يوسف، وانبرى لها علي معلول مسددا على يمين شريف اكرامي في الدقيقة 63.



وفى الدقيقة 67 اجرى محمد يوسف التغيير الاول لفريقه بنزول الكاميروني موسى يدان بدلا من عبد الله السعيد، ومن اول كرة ارسل يدان عرضية ارتقى لها عمر جمال وحولها رأسية على يمين الجريدي، محرزا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 68.



وفى الدقيقة 71 انقذ اكرامي مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد البديل طه الخنيسي.



واستمر ضغط الضيوف ونجح فخر الدين بن يوسف في احراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 78 من تسديدة قوية على يمين اكرامي بعدما راوغ مدافع الاهلي محمد نجيب.



واضطر يوسف الى اجراء التغيير الثاني في الدقيقة 80 بنزول لاعب الوسط المدافع محمود حسن "تريزيغيه" بدلا من المهاجم عمر جمال سعيا للحفاظ على النتيجة ومواجهة التفوق الواضح لوسط ملعب الضيوف.



في المقابل، اجرى الدو التغيير الاخير في الدقيقة 82 بنزول وجدي بو عزي بدلا من وسيم كمون.



وواصل لاعبو الصفاقسي هجومهم الضاغط املا في ادراك التعادل قبل نهاية المباراة وسط تراجع لاعبي الاهلي للدفاع وقد اهدر محمود بن صالح فرصة هدف محقق للضيوف في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بتسديده الكرة خارج المرمى وهو في موقع مثالي للتسجيل بعد ان مرت الكرة العرضية من امام مدافعي الاهلي.