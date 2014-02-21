النصر والهلال.. "حسم" و"ثأر" وتأكيد أفضلية

من جديد وللمرة الثالثة هذا الموسم لا صوت يعلو فوق صوت الديربي الذي سيجمع قطبي العاصمة السعودية الرياض النصر والهلال، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الـ23 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، والتي ستلعب فيها أربع مباريات اليوم. تجمع في بقيتها الاتحاد مع الرائد، والنهضة مع الشباب، ونجران مع الفتح، فيما تختتم غداً السبت بثلاثة لقاءات تجمع التعاون مع الأهلي، والشعلة مع الفيصلي، والعروبة مع الاتفاق، غير أن الأهم على الإطلاق هي قمة النصر والهلال على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، والتي قد تحسم لقب الدوري بشكل رسمي للنصر في حال فوزه أو تعادله، فيما سيمنح فوز الهلال المجال لآماله باللقب، لأن تستمر لفترة أطول بعد أن يقلص الفارق بينه وبين المتصدر لست نقاط، وأيضاً يكون رد اعتباره لخسارته من منافسه اللدود في الدور الأول ونهائي كأس ولي العهد 1-2 في المباراتين، وبالتأكيد سيفيد فوز الهلال اليوم على النصراويين فرحتهم باللقب.

وسيدخل النصر المباراة وهو متصدر للدوري بـ60 نقطة، فيما يتخلف الهلال عنه في المركز الثاني بـ51 نقطة، ويحتاج النصر إلى نقطة واحدة فقط ليتوج رسمياً بطلاً للدوري ليصل للنقطة 61 والتي تمنحه الكأس حتى ولو خسر كل مبارياته المتبقية، وفاز الهلال لأفضليته في المواجهات المباشرة والتي يحتكم لها في حال تساوى الفريقين في النقاط.

وفنياً لن يواجه النصر أية مشاكل تذكر، فلا أحد من لاعبيه موقوف، وهو يملك قائمة كبيرة من النجوم، وربما يغيب عنه هدافه محمد السهلاوي، ولكن حتى ولو حدث ذلك فلن يكون أمراً لا يمكن تعويضه بوجود ألتون ردريغو وعماد الحوسني وحسن الراهب. وعلى الأرجح سيعتمد مدرب النصر كارينو على ذات الأسلوب الذي لعب به نهائي كأس ولي العهد باللعب بثلاثة محاور ارتكاز، هم إبراهيم غالب وشايع شراحيلي وعوض خميس، ومعهم محمد نور أو يحيى الشهري كصانع ألعاب، على أن يكون أمامهم البرازيلي إيلتون وإلى جواره السهلاوي أو عماد الحوسني.

ولا يخطط كارينيو للعب مدافعاً، وأكد قبل المباراة أنه سيلعب للفوز قبل كل شيء. وقال: "ثقتنا كبيرة بأنفسنا، ونعرف أن الدوري لا يزال بالملعب، ورغم تقدمنا بفارق 9 نقاط فإننا سنلعب للفوز ولحسم الدوري لمصلحتنا، ولو حدث غير ذلك فاللقب سيكون متاحاً لنا أيضاً". وأضاف :"لدي الثقة الكبيرة بلاعبي الفريق وبقدرتهم على تطبيق التكتيك المطلوب بالمباراة".

وفي المقابل، يعاني الهلال فنياً بعد خسارته الموجعة من الشباب والتي أبعدته أكثر عن اللقب، وسيحاول اللعب بكل قوة لرد اعتباره اليوم أمام منافسه التقليدي الذي خسر منه مرتين هذا الموسم، وسيعاني الهلال من الغيابات، وسيفتقد لثلاثة من أهم لاعبيه، وهم الكوري الجنوبي كواك وسعود كريري لدواعي الإصابة، ومعهما نواف العابد بقرار تأديبي من المدرب، وسيكون محمد الشلهوب موجوداً لتعويض العابد أضافه لسلمان الفرج الذي سيشارك بدلاً من كريري مع سالم الدوسري وتياغو نيفز ويوسف السالم.

تاريخياً، التقى النصر والهلال في 76 مباراة في الدوري، وفاز الهلال في 30 منها، فيما فاز النصر في 21 وانتهت 24 مباراة بالتعادل، وسجل الهلاليون 103 أهداف في شباك جيرانهم الذين ردوا بـ84 هدفاً في المقابل.

بقية المباريات

يلعب اليوم الجمعة أيضاً الرائد مع الاتحاد على ملعب الأخير في مباراة مهمة للرائد الساعي للهرب من المركز الثالث عشر بنقاطه الـ21، وتأمل إدارته أن يأتي قرار تغيير المدرب بثماره سريعاً.

وفي الدمام، يحل الشباب الرابع بـ35 نقطة في ضيافة النهضة متذيل الترتيب بـ12 نقطة، وفيما يسعى الشباب للتقدم للمركز الثالث للحصول على مشاركة آسيوية جديدة ستعني خسارة النهضة توقيع صك هبوطة رسمياً لدوري الدرجة الأولى.

ويستضيف نجران نظيره الفتح من أجل دخول المنطقة الدافئة، ويملك كل منهما 24 نقطة، ويحوم حولهما شبح الهبوط للأولى، وسيحتاج كل فريق للفوز لتلافي ذلك.

غيابات بالجملة

سيغيب 12 لاعباً بسبب البطاقات الملونة، ولكن لا أحد منهم من طرفي قمة الرياض، وسيكون خمسة منهم من مباراة الشباب والنهضة بواقع ثلاثة لاعبين من الشباب، هم رافينها وأحمد عطيف وعمر الغامدي، واثنان من النهضة هما أمين عباس وحبيب مايتيه، فيما سيفتقد الاتفاق في مباراته المهمة أمام العروبة الثنائي حسن كادش وعلي الزقعان.

وتوزعت بقية الغيابات القصرية على خمسة فرق، فسيغيب لاعب الأهلي محمد أمان عن مباراة فريقه أمام التعاون، وفي المقابل سيغيب لاعب التعاون هادي أبوهشهش عن المباراة ذاتها، وسيغيب الاتحاد باسم منتشري عن مباراة الرائد، فيما سغيب لاعب الشعلة فهد المبارك عن مباراة الفيصلي، ويغيب لاعب الفتح عمار الجمل عن مباراة فريقه أمام نجران.