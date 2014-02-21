تحديد رؤساء المجموعات لتصفيات "يورو 2016"

حدد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم رؤساء المجموعات التسع لقرعة تصفيات كأس أوروبا فرنسا 2016 التي تسحب، بعد غد الأحد، في نيس.



ووضعت اسبانيا حاملة اللقب وبطلة العالم في المستوى الاول، الى جانب وصيفتها ايطاليا والمانيا وهولندا وانجلترا والبرتغال واليونان وروسيا والبوسنة.



اما في قبعة المستوى الثاني، فوضعت اوكرانيا وكرواتيا والسويد والدنمارك وسويسرا وبلجيكا وتشيكيا والمجر وجمورية ايرلندا.



وفي المستوى الثالث هناك صربيا وتركيا وسلوفينيا واسرائيل والنروج وسلوفاكيا ورومانيا والنمسا وبولندا، وفي الرابع كل من مونتينيغرو وارمينيا واسكتلندا وفنلندا ولاتفيا وويلز وبلغاريا واستونيا وبيلاوسيا.



وفي قبعة المستوى الخامس توجد ايسلندا وايرلندا الشمالية والبانيا وليتوانيا ومولدافيا ومقدونيا واذربيجان وجورجيا وقبرص، فيما تضم قبعة المستوى السادس الاخير لوكسمبورغ وكازاخستان وليشتنشتاين وجزر فارو ومالطا واندورا وسان مارينو وجبل طارق.



وستكون هناك ثماني مجموعات مكونة من ستة منتخبات ومجموعة واحدة من خمسة منتخبات، ولن يكون بالامكان ان تقع اذربيجان وارمينيا في مجموعة واحدة، واسبانيا مع الوافد الجديد جبل طارق لاسباب سياسية.



ويتأهل الى النهائي البطل والوصيف في كل مجموعة وصاحب افضل مركز ثالث بين المجموعات التسع، فيما تخوض المنتخبات الثمانية الاخرى التي حلت ثالثة مواجهتين فاصلتين بينها من اجل تحديد هوية المنتخبات الاربعة الاخرى التي ستكمل عقد النهائيات.



وهذه المرة الاولى التي تقام فيها نهائيات كأس اوروبا بمشاركة 24 منتخبا، بعد ان شارك في النهائيات 16 منتخبا منذ 1996.



وستلعب فرنسا المضيفة ورغم تأهلها المباشر الى النهائيات ضمن المجموعة التاسعة التي تضم خمسة منتخبات دون ان تحتسب نتائج هذه المباريات على الفريق المنافس، وذلك بهدف ان تستعد بدورها ايضا لهذا الحدث الذي تستضيفه.



وستواجه فرنسا وخارج روزنامة المباريات الودية المنتخب الحر في المجموعة التاسعة خلال جولات التصفيات كون هذه المجموعة تضم 5 منتخبات وسيكون هناك بطبيعة الحال منتخب دون مباراة في كل من الجولات العشر من التصفيات.