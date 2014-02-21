روني يجدد عقده مع يونايتد مقابل 300 ألف جنيه أسبوعيا

وافق المهاجم الانجليزي الدولي واين روني على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري لخمس سنوات ونصف، مقابل راتب يبلغ 300 ألف جنيه استرليني اسبوعيا، بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي" اليوم الجمعة.



وسينتهي عقد روني (28 عاما) في 2019 علما بانه كان يتقاضى 250 ألف جنيه اسبوعيا في عقده السابق.



وهكذا يكون يونايتد قد منح روني اغلى عقد طويل الامد في تاريخه، وأثبت ان بامكانه الحفاظ على لاعبيه النجوم برغم النتائج السيئة التي يقدمه هذا الموسم.



وانضم روني الى يونايتد عام 2004 من ايفرتون وهو على بعد 42 هدفا من تخطي رقم اسطورة النادي بوبي تشارلتون صاحب 249 هدفا.

وسجل روني اهدافه الـ208 مع الشياطين الحمر في 430 مباراة في كل المسابقات.



وفي وقت لم يؤكد النادي العقد الجديد، قال مدرب الفريق الاسكتلندي ديفيد مويز في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة: "فور حصولنا على المعلومة سنمنحها لكم. الكل يعلم اهميته كلاعب. هو لاعب رائع وسيكون جيدا ان نجري الصفقة".



وكان روني قريبا من ترك ملعب "اول ترافورد" الصيف الماضي بعد كشف مدرب الفريق السابق السير اليكس فيرغوسون ان المهاجم طالب بالرحيل الامر الذي نفاه الاخير.



لكن يونايتد يعاني هذا الموسم، اذ يبتعد بفارق 11 نقطة عن الاربعة الاوائل في الدوري، وقد يكون الموسم المقبل الاول لروني من دون مشاركة في دوري الابطال، بعد انتقاله من ايفرتون.



كما هدد روني بترك الفريق قبل ثلاث سنوات قبل ان يمدد عقده اثناء تولي فيرغسون تدريب الفريق.



واحرز روني مع يونايتد لقب الدوري خمس مرات ولقب دوري ابطال اوروبا.



وشارك اللاعب هذا الموسم في 28 مباراة سجل فيها 11 هدفا، علما بانه غاب شهر يناير عن الملاعب بسبب الاصابة.