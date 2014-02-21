غوارديولا يتمنى عودة ريبيري لصفوف بايرن في أسرع وقت

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عن أمله في عودة لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري لصفوف الفريق في أقرب فرصة ممكنة، بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الجراحة التي أجراها لتذويب تجمع دموي في المؤخرة.

وقال غوارديولا، اليوم الجمعة: "حالته تتحسن من يوم لآخر. لا يعاني من إصابة كبيرة".

وأجرى اللاعب الجراحة قبل نحو أسبوعين وعاد للركض مجددا، ولكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية لبايرن حتى الآن.

وأصبحت مباراة الفريق أمام شالكة في أول مارس المقبل هي هدف اللاعب حيث يسعى للعودة إلى مباريات الفريق من خلالها.