مارادونا يعود للملاعب مع فريق درجة خامسة بالأرجنتين

أشارت بعض التقارير الصحافية، اليوم الجمعة، أن الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الملاعب من جديد، بعقد مع نادي ديبورتيفو ريسترا الذي يلعب بدوري الدرجة الخامسة الأرجنتيني، بحسب صحيفة "ميترو" البريطانية.

ويرجح المتابعون أن مالك النادي- محام وصديق مقرب من الأسطورة- هو من طالبه بالعودة لممارسة كرة القدم مجددا لمساعدة فريقه في الصعود لدوري الدرجة الرابعة، ووجدت الفكرة صدى لدى مارادونا وأبدى موافقته على العرض.

وأكد رئيس النادي أنه سيقوم باجراءات قيد مارادونا- 53 عاما- كلاعب في الفريق، مؤكدا أنه لن يكون مجرد لاعب، ولكنه سيكون الأب الروحي للاعبين داخل الملعب.

وبحسب مصادر من داخل النادي المغمور، فإن مارادونا سيرتدي قميص الفريق بعد خمسة أسابيع، وبالتحديد في مباراة يوم 23 مارس المقبل.

يذكر أن مارادونا أعلن اعتزاله كرة القدم في أكتوبر 1997 ضمن صفوف بوكا جونيورز بعد مشاكله مع الإدمان.

وتولى الأسطورة الأرجنتيني تدريب منتخب "راقصي التانغو" في مونديال 2010، وبعدها فريق الوصل الإماراتي.