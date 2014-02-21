نجوم خليجيون: التعادل الأقرب لديربي الرياض

يحظى ديربي الرياض بين الغريمين التقليديين، الهلال والنصر بمتابعة جماهيرية كبيرة على مستوى الخليج العربي، حيث شكل التنافس القوي بين الجارين في الموسم الحالي، نقطة تحّول إيجابية أثرت بشكل مباشر على حجم المتابعة في الشارع الرياضي.



"العربية.نت" بدورها استلطعت آراء عددٍ من نجوم الكرة الخليجية السابقين، وأخذت رؤيتهم الفنية حول اللقاء المرتقب والذي يجمع الفريقين ضمن الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



البداية كانت مع لاعب المنتخب الكويتي السابق والذي مثّل نادي الشباب في موسم 1999/2000، الدولي بدر حجي، والذي أكد أن المواجهة تعد صعبه على الطرفين، وقال: "على الجانب الهلالي .. الفريق يملك لاعبين مميزين على الجانب الفردي، يفتقدون الى روح الجماعه أثناء خوض المباريات في بعض اللقاءات، وهو ما ساهم في خسارة العديد من النقاط، بسبب تذبذب المستوى من لقاء لآخر، علاج هذا الأمر يحتاج الى وقت، وعلى الجماهير الهلاليه الصبر على الفريق والمدرب سامي الجابر.



وأضاف بدر حجي: "لاعبو الهلال انساقوا خلف أمور تحدث خارج الملعب، وهو ما أثر بشكل مباشر على أدائهم في المباريات، وهنا يأتي دور الإدارة الهلالية في إبعاد اللاعبين عن الضغوطات النفسية التي تؤثر بشكل أو بآخر على مستوياتهم".



وحول مستويات نادي النصر والذي يستعد لدخول المواجهة بهدف ضمان تحقيق لقب الدوري، قال حجي: "أصفر العاصمه اختلف عن السابق بكثير، أصبح أكثر قوة وترابط، والفضل يعود بعد الله سبحانه الى إدارة النصر ممثلة في الأمير فيصل بن تركي بالإضافة للجهاز الفني المميز، حيث شكل الثنائي أكثر من 70% من قوة الفريق فنياً، نظير قدرتهم الفائقة على تهيئة الأجواء الملائمة للاعبين داخل الملعب".



وأضاف حجي: "عناصرياً يملك النصر أفضل تشكيلة مثلت الفريق من سنوات، مزيج بين الخبرة والشباب أعطت الثقة للجماهير النصراوية.

وعن توقعاته للمواجهة قال حجي: "أعتقد أن نتيجة التعادل هي ما ستخرج به المباراة يوم الغد، لن يرضى الهلال بتلقي الخسارة الثالثة، والنصر سيواجه صعوبه في تحقيق الفوز الثالث على التوالي".



على جانب آخر، قال نجم الكرة الإماراتية السابق ولاعب الوصل زهير بخير أن عودة النصر أضافت للكرة السعودية هذا الموسم نكهة خاصه افتقدها الشارع الرياضي لسنوات طوال، وقال عن المواجهة: "دخول النصر حاملاً فرصتين وهي التعادل والفوز يشكل ضغطاً كبيراً على الفريق، ورغم ذلك لا أعتقد بأن الفريق سيتلقى الخسارة الأولى له في مسابقة الدوري خلال مواجهة الديربي، نظراً لقوة الفريق الدفاعية خصوصاً والفنية بشكل عام".

وعن غريمه الهلال قال زهير: "إدارة الهلال والمدرب بالإضافة للاعبين، يعانون من ضغوطات كبيرة هذا الموسم، أنا على يقين لو جمعت المنافسة هذا الموسم الهلال بنادٍ غير النصر سيقل الضغط وسيقدم الهلال مستويات أفضل"، وأضاف بخيت" على الجابر الدخول بأسلوب الضغط على حامل الكرة إن أراد الفوز باللقاء.. هو أسلوب أجاده النصر بشكل كبير في المواجهتين السابقتين وأعتقد أنه أحد أسباب نجاحه هذا الموسم".



وعن توقعاته للمباراة قال زهير بخيت: "اتوقع أن تنتهي بالتعادل الإيجابي، النصر لن يرضى بالخسارة وكذلك الهلال".



أما حامي عرين المنتخب الكويتي السابق خالد الفضلي فأوضح أن العامل النفسي يشكّل أكثر من 60% من حجم التأثير على نتيجة المواجهة، وقال: "المعطيات الفنية لن تكون حاضرة بقوة خلال اللقاء، بل ستحضر الجوانب النفسية، لذا من يستطيع إعداد فريقه نفسياً بشكل جيد سيكسب المواجهه بلا شك".



وحول تأثير المباراة ونتيجتها على الفريقين قال الفضلي: "التأثير أقل بكثير في الجانب النصراوي، والذي سيدخل المواجهة بضغوط أقل بسبب الأفضلية التي يمتلكها الفريق نقطياً ونفسياً على الهلال، وخسارته للمواجهة لن تقلل من حظوظه، فيما قد تؤثر الخسارة بشكل كبير على الهلال، حيث سيواجه اللاعبون ومن خلفهم المدرب والإدارة ضغطاً كبيراً في وقت غير مناسب، خصوصاً مع قرب دخول الهلال في المعترك الآسيوي ومواجهة الأهلي الإماراتي بعد أيام من الآن".



