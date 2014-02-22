أندية أوروبا الكبيرة تتصارع على "لاعب مغربي"

يسعى العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة لضم لاعب الوسط الموهوب زكريا البقالي، الذي اختار مؤخراً تمثيل منتخب بلجيكا، بدلاً من منتخب بلده الأم المغرب، والذي يبلغ من العمر 18 عاماً ويتألق حالياً مع نادي أيندهوفن الهولندي.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن نادي أرسنال يطمح لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة، بعدما لفت أداؤه اهتمام مدرب الفريق الفرنسي أرسين فينغر، الذي تابعه بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.

وبحسب الصحيفة فإن أندية ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي يسعيان كذلك لضم اللاعب، مؤكدة أن استمرار البقالي في تقديم العروض القوية مع فريقه خلال الموسم الحالي سيزيد من عدد الأندية الراغبة بالتعاقد معه.

وبات البقالي مؤخراً أصغر لاعب في تاريخ الدوري الهولندي يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، ودفع الأداء المميز الذي يقدمه مع فريقه مدرب المنتخب البلجيكي مارك فيلموتس لمقارنته بنجم تشلسي الإنجليزي، ايدين هازارد.

وأثار اللاعب الشاب مؤخراً استياء جماهير المنتخب المغربي بعدما اختار تمثيل منتخب بلجيكا بدلاً من "أسود الأطلسي"، رغم محاولات الجامعة المغربية أكثر من مرة إقناعه بتغيير قراره.