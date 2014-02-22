الإيطالي موتا يمدد عقده مع سان جيرمان حتى عام 2016

مدد لاعب الوسط الإيطالي تياغو موتا، عقده مع باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم لعام إضافي حتى 2016، بحسب ما أعلن النادي اليوم الجمعة.

وكان العقد السابق لموتا (31 عاماً)، البرازيلي الأصل، ينتهي في عام 2015.

وخاض موتا 65 مباراة مع فريق العاصمة في عامين، سجل خلالهما 8 أهداف، وتوج معه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس الأبطال عام 2013.

ودافع على ألوان أندية عدة، أبرزها برشلونة (225 مباراة و21 هدفاً) وإنتر ميلان الإيطالي (83 مباراة و12 هدفاً)، وخاض 26 مباراة في دوري أبطال أوروبا التي توج بلقبها مرتين عامي 2006 و2010.

كما توج موتا بلقب الدوري في ثلاث دول مختلفة (إسبانيا، إيطاليا وفرنسا)، ولعب 18 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي.

وأعرب موتا عن سعادته مباشرة بعد توقيع العقد: "أنا سعيد جداً بمواصلة حلمي مع باريس سان جرمان. أتمنى أن أستمر في مساعدة النادي لبلوغ أهدافه الطموحة جداً في فرنسا وأوروبا".

من جهته، قال رئيس باريس سان جرمان القطري، ناصر الخليفي: "نحن فخورون جداً بتمديد عقد تياغو موتا، اللاعب الرائع على أرضية الملعب والأنيق خارجها. إنه يجسد الطموحات الكبرى لباريس سان جرمان".