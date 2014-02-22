الجابر: الفوز على النصر ليس طموحنا.. والدوري لم يحسم

أكد المدير الفني لفريق الهلال السعودي، سامي الجابر، أن الثقة عادت إلى لاعبي فريقه، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد نهاية الديربي الجماهيري، الذي جمع فريقي النصر الهلال في إطار مباريات الجولة 23 لبطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 4-3 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال: "في المباريات الماضية أمام النصر لم نكن نستحق الخسارة وكنا الأفضل، وفي مباراتنا اليوم تعرضنا للعديد من الأخطاء التحكيمية، وهدف النصر تسلل والطرد غير صحيح، وعموماً حققنا الأهم في المباراة وهو الفوز وكرة القدم ليس فيها مستحيل والدوري لم يحسم بعد".

وأضاف: "ليس طموحنا فقط الفوز على النصر ولكن عندما نلعب بالنقص فترة طويلة ونحقق الفوز فهذا إنجاز كبير، وأشكر لاعبي فريقي على ما قدموه في المباراة وأشكر فريق النصر على عطائهم".

وأوضح الجابر أن فريقي الاتحاد والشباب قادران على إيقاف النصر والفوز عليه في الدوري, وقال: "كرة القدم لا يوجد معها مستحيل أبداً، وأكرر أن الدوري لم يحسم بعد"، مشيراً إلى أن فريقه يقدم كرة قدم جميلة ويمر في مرحلة انتقالية بسبب تغييرات عدة في اللاعبين، مبيناً أن لاعبيه عندما ينتفضون لا يستطيع أحد أن يوقفهم".

ولفت المدير الفني للفريق الهلالي إلى أن الجماهير الهلالية كانت وراء الانتصار ولها أثر كبير. واللاعبون يعون أن الجمهور يقف معهم، وجمهورهم راقٍ ويعشق كرة القدم وفريق الهلال في السراء والضراء، مؤكداً أن فريقه مر بحالة عدم من الاتزان في السابق.

وعاد الجابر ليتحدث عن الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباراة وقال: "التسلل واضح والطرد للاعبنا سلمان الفرج غير صحيح إلى جانب أخطاء أخرى حدثت في المباراة وليس هذه المباراة فقط بل في مباراتنا أمام النصر في نهائي كأس ولي العهد عندما تحصل النصر على ركلة جزاء غريبة".