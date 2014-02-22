الدهشوري يطالب بسرعة إصدار قانون شغب الملاعب في مصر

طالب يوسف الدهشوري، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، بسرعة إصدار قانون شغب الملاعب، والذي يطلق عليه قانون حماية الجماهير من أجل الحد من الشغب الجماهيري في الملاعب المصرية.

وشهدت مباراة كأس السوبر الإفريقية بين الأهلي المصري والصفاقسي التونسي في الأسبوع الماضي، أحداث شغب أدت إلى خسائر مادية كبيرة في استاد القاهرة إلى جانب إصابة عدد من أفراد الشرطة.

وقال الدهشوري الذي يترأس لجنة إعداد قانون للرياضة المصرية حالياً "قانون سلامة الجماهير سيضع حداً للخروج على الروح الرياضية، ويجرم كل أعمال الشغب في الملاعب".

وأضاف لرويترز "نحن الآن في مفترق طرق إما أن تعود الجماهير للملاعب ونضمن سلامتها وسلامة كل عناصر اللعبة أو لا تعود إلى الملاعب".

وتابع قوله "قانون سلامة الجماهير به عقوبات حازمة ورادعة لمن تسول له نفسه تهديد سلامة رواد الملاعب".

وتقام المباريات المحلية في مصر من دون جمهور منذ كارثة استاد بورسعيد التي سقط خلالها أكثر من 70 قتيلاً في فبراير 2012.

وسمحت السلطات المصرية بحضور جماهيري في بعض المباريات، ومنها مباراة السوبر الأخيرة.