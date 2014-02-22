التعاون يخطف نقطة من الأهلي.. والاتفاق يستعيد توازنه

استعاد الاتفاق سكة الانتصارات بعد فوزه الكبير على مضيفه العروبة 4-1 في ختام المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين والتي شهدت تعادل التعاون مع ضيفه الأهلي 1-1 وتعادل الشعلة أمام ضيفه الفيصلي بنفس النتيجة

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة نجح التعاون في الخروج بنقطة ثمينة من ضيفه الأهلي.

وافتتح لاعب الأهلي سلطان السوادي التسجيل لفريقه عند الدقيقة 8, وحاول التعاون كثيراً خاصة في الشوط الثاني حينما أجرى مدربه الجزائري توفيق روابح تغييراً هجومياً بدخول المهاجم بدر الخراشي بديلاً للاعب الوسط سعد اليامي, وهو ما ساهم بسيطرة التعاون على اللقاء.. ونجح مهاجم التعاون الكاميروني باولو إيفولو في تسجيل هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 38 منفرداً بالمركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن الشباب الرابع وبفارق 6 نقاط عن التعاون الخامس.

وتختتم مباريات المرحلة 23 مساء اليوم بلقاءين، إذ يستضيف الشعلة نظيره الفيصلي ويلعب العروبة مع الاتفاق.

صراع على الكرة بين مدافع التعاون سند شراحيلي ولاعب الاهلي وليد باخشوين (تصوير - فهد الضويفري)

لاعبو الاهلي يحتفلون بهدف السوادي في مرمى التعاون (تصوير - فهد الضويفري)

الاتفاق يستعيد توازنه

وفي الجوف أضاف الاتفاق ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده بفوزه على العروبة 4-1، ودخل الاتفاق المباراة وهو يعلم أنه الأقرب لمرافقة النهضة إلى دوري الدرجة الأولى قبل هذه المباراة إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، وهذا ما وضح على الفريق الشرقي والذي يقوده مدربه الروماني أندوني للمباراة الثانية على التوالي خلفاً للصربي المقال غوران.. وافتتح العروبة التسجيل بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 13 نفذها لاعبه عبدالعزيز فلاتة بنجاح في مرمى الاتفاق.. بعد هدف العروبة انتفض الاتفاق وشن هجماته نحو مرمى العروبة ونجح بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 21 عن طريق مهاجمه حمد الحمد.. وقبل نهاية الشوط الأول نجح مهاجمه السنغالي بابا وايغو من ترجيح كفة الاتفاق بتسجيله الهدف الثاني.. في الشوط الثاني واصل الاتفاق مده الهجومي على مرمى العروبة وسجّل هدفه الثالث برأسية لنجمه الشاب محمد كنو.. واختتم السنغالي بابا وايغو أهداف الاتفاق بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 25 في المركز العاشر، وبقي العروبة على رصيده السابق 24 في المركز 12، وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز قبل الأخير.

الفيصلي يقتنص نقطة من الشعلة

وفي الخرج أنقذ مدافع الفيصلي محمد سالم فريقه من الخسارة امام الشعلة بعدما نجح بتسجيل هدف التعادل ليهدي فريقه نقطة ثمينة.

وافتتح المغربي حسن الطير مهاجم الشعلة التسجيل لفريقه بعدما تلقى تمريرة ذهبية من مسفر البيشي حولها بقدمه في مرمى الحارس منصور النجعي في الدقيقة 74.. وبعدها بخمس دقائق نجح مدافع الفيصلي محمد سالم بتسجيل هدف التعادل بضربة رأسية.

وارتفع رصيد الشعلة إلى النقطة 25 في المركز التاسع وبفارق الأهداف عن أصحاب المراكز السابع والثامن وهما الفتح ونجران، وأيضاً بفارق الأهداف عن أصحاب المراكز العاشر والـ11 وهما الاتفاق والفيصلي.