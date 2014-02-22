القحطاني: فزنا على النصر قبل بداية المباراة

أشار قائد فريق الهلال ياسر القحطاني إلى أنهم عرفوا طريق الفوز على النصر قبل أن تبدأ المباراة، وذلك خلال لقائه بعد نهاية الديربي، الذي جمع فريقي النصر الهلال في إطار مباريات الجولة 23 لبطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-3 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال وهو الذي سجل هدفين في المباراة: "الحمد لله على هذا الانتصار الكبير الذي تحقق لنا وكانت مباراة قوية ومثيرة ومميزة وتليق بسمعة الكرة السعودية".

وأضاف: "عقدنا العزم قبل انطلاق المباراة على تحقيق الفوز وعدم الخسارة في المباراة وهو ما تحقق لنا وقدمنا مباراة رائعة وأشكر جميع زملائي اللاعبين والجهازين الإداري والفني وكذلك الجماهير الهلالية التي ساندتنا في المباراة".

وأكد القحطاني أن النتيجة الكبيرة والمستوى أعادا الابتسامة للجماهير الهلالية وقال: "دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين لم يحسم بعد ومن الممكن أن يتعثر النصر فيما تبقى لنا من مباريات، والأهم هو عودة الثقة للفريق أجمع".

فيما أكد مهاجم الهلال ناصر الشمراني أنه عندما تحضر معنويات الهلال المرتفعة يأتي الفوز، وقال: "فريقنا أظهر قوته في المباراة وعلى الرغم من النقص فإننا استطعنا الفوز ودخلنا في تحد ونحن تفوقنا على النصر فنيا وهي رد اعتبار على أن الهلال حاضر".