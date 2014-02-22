بيركامب.. يعود "تمثالاً" في أرسنال

كشف أرسنال صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم عن تمثال لنجمه السابق الهولندي دنيس بيركامب خارج ملعبه الإمارات في لندن اليوم السبت.

وحضر بيركامب (44 عاماً) عملية الكشف عن تمثاله المخصص لتكريم فترة 11 عاماً أمضاها مع المدفعجية.

وقال بيركامب الذي سجل 120 هدفاً لأرسنال في 423 مباراة: "يشرفني ما حدث اليوم وأنا فخور. من الرائع أن أعود إلى هنا وأرى الأشخاص في أرسنال".

وتابع: "الكل يعرف أني أحب أرسنال وأمضيت وقتاً رائعاً في هذا النادي. كان الفريق رائعاً وحققنا نجاحات كبيرة هنا".

ويصور التمثال بيركامب يقفز للسيطرة على كرة عالية ببطن قدمه اليمنى وهو مثبت على صورة مماثلة له خلال مباراة ضد نيوكاسل ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم في فبراير 2003.

وينضم تمثال بيركامب إلى أسطورة النادي هربرت تشابمان والهداف الفرنسي السابق تييري هنري والمدافع السابق طوني أدامس.

ووصل بيركامب إلى أرسنال عام 1995 قادماً من إنترميلان الإيطالي، وكان أحد محركي الفترة الناجحة له تحت إشراف المدرب الفرنسي آرسين فينغر.

وأحرز المهاجم الأنيق سبعة ألقاب مع أرسنال، وكان أحد أفراد الفريق الذي "لم يقهر" وأحرز لقب الدوري عام 2004 من دون أن يخسر أي مباراة.