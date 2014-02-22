تشلسي يخطف فوزاً ثميناً من إيفرتون.. وينفرد بالصدارة

حقق تشلسي فوزاً متأخراً وبشق النفس على ضيفه إيفرتون 1-صفر اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل حارس مرمى إيفرتون الدولي الأميركي تيم هاوارد الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خطأ في مرماه.

وعانى تشلسي الأمرين طيلة المباراة أمام تألق لافت للضيوف الذين كان بإمكانهم هز الشباك في أكثر من مرة وتحكموا في المجريات طيلة الدقائق التسعين وكانوا في طريقهم إلى انتزاع تعادل ثمين على الأقل لولا حصول النادي اللندني على ركلة حرة جانبية انبرى لها الاختصاصي فرانك لامبارد بيمناه، وحاول هاوارد إبعادها بيده اليسرى لكنه تابعها داخل المرمى.

وعزز تشلسي موقعه في الصدارة برصيد 60 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر جاره أرسنال الذي فاز على سندرلاند 4-1، وبفارق 3 نقاط أمام مانشستر سيتي الثالث، والذي فاز على ستوك سيتي بهدف نظيف. أما إيفرتون فبقي في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

ودخل تشلسي إلى مباراته مع إيفرتون وهو يبحث عن تناسي الخيبة التي مني بها السبت الماضي في مسابقة الكأس، حيث خسر أمام مانشستر سيتي (صفر-2)، والتعادل المخيب أمام وست بروميتش البيون 1-1 في الدوري، بيد أنه لم يقدم عرضا مقنعا ونجح في خطف فوز متأخر كان أقرب إلى الضيوف.

وجاء فوز تشلسي في توقيت مناسب كونه مقبلاً على رحلة إلى تركيا لمواجهة مضيفه غلطة سراي الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يستعيد توازنه

من جانبه أعاد أرسنال البسمة إلى جماهيره مجددا بعدما سحق ضيفه سندلارند 4/1 اليوم السبت بملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن.

وقدم أرسنال مباراة طيبة خاصة في الشوط الأول الذي أحرز خلاله ثلاثة أهداف ليصالح جماهيره الحزينة لخسارة الفريق صفر/2 أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

افتتح الهداف الفرنسي أوليفيه جيرو النتيجة مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 31، ثم أضاف التشيكي توماس روزيكي (نجم اللقاء) الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي لوران كوتشيلني الهدف الرابع في الدقيقة 57، قبل أن يقلص ايمانويلي جياكيرني الفارق بعدما أحرز الهدف الأول لسندرلاند في الدقيقة 81.

ورفع أرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 59 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن تشلسي، في حين تجمد رصيد سندرلاند عند 24 نقطة ليظل في المركز الثامن عشر.

سيتي يحقق فوزاً صعباً

وانتزع مانشستر سيتي فوزا صعبا 1/صفر على ضيفه ستوك سيتي.

أحرز هدف المباراة الوحيد النجم الإيفواري يايا توريه في الدقيقة 70، ليعود الفريق إلى طريق الانتصارات، والتي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين في المسابقة، كما صالح جماهيره أيضا بعد خسارته الموجعة صفر/2 أمام برشلونة الإسباني في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

وارتفع رصيد مانشستر إلى 57 نقطة في المركز الثالث متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة في حين تجمد رصيد ستوك عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

بقية المباريات

وحقق هال سيتي فوزه الثاني على التوالي بعدما سحق مضيفه كارديف سيتي 4/صفر.

وافتتح توم هودليستون النتيجة لمصلحة هال في الدقيقة 18 قبل أن يضيف الكرواتي نيكيتشا ييلافيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38، 57، ثم سجل جاك ليفرمور الهدف الرابع في الدقيقة 67.

وارتفع رصيد هال سيتي بهذا الفوز إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد كارديف عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.

وواصل ويستهام يونايتد انتفاضته في الفترة الماضية وحق فوزه الرابع على التوالي بعدما حول تأخره صفر/1 أمام ضيفه ساوثهامبتون إلى فوز كبير 3/1.

وتقدم ساوثهامبتون مبكرا عن طريق لاعبه مايا يوشيدا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يأتي العقاب من أصحاب الأرض الذين أحرزوا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ماثيو جارفيس، وكارلتون كول، وكيفن نولان في الدقائق 20، 23، 71.

وارتفع رصيد ويستهام إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وفشل فولهام في المحافظة على تقدمه بهدف أمام مضيفه ويست بروميتش ألبيون بعدما اكتفى بالتعادل 1/1 في اللحظات الأخيرة في اللقاء الأول للفريق تحت قيادة مدربه الألماني فيليز ماجاث.

وتقدم فولهام بهدف اشكان دياجاه في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل فيدرا لويست بروميتش في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد فولهام بهذا الفوز إلى 21 نقطة لكنه ظل في المركز الأخير، كما ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وتختتم المرحلة غدا الأحد بلقاءات ليفربول مع سوانسي سيتي، ونيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا، ونوريتش سيتي مع توتنهام هوتسبر.