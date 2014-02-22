رئيس النصر: إذا لم نحقق الأربع نقاط.. لا نستحق اللقب

أكد رئيس نادي النصر السعودي الأمير فيصل بن تركي أن جميع فرق العالم معرضة للخسارة، واستشهد على ذلك بفريق برشلونة الإسباني, وقال بعد خسارة فريقه أمام الهلال في المرحلة 23 من دوري جميل 4-3: "جميع الفرق في العالم تخسر.. ومنها برشلونة.. لكن الحمد لله على كل حال قدمنا مباراة جيدة.. الأهم لدينا أننا قلصنا الفارق أثناء المباراة وإذا ما أراد النصر تحقيق الدوري يجب عليه تحقيق الأربع نقاط المطلوبة".

وعاد رئيس النصر وشدد على أن الدوري لم يحسم بعد, وقال: "لو كان الدوري محسوماً لواجهنا الهلال بالفريق الأولمبي.. نحن نحترم الهلال وما زالت فرصه قائمة بالحصول على الدوري.. ونحن سنعطي اللاعبين إجازة في اليومين المقبلين ومن بعدها سنفكر في كأس الملك ومن ثم الدوري".

وأرجع الأمير فيصل بن تركي أسباب خسارة فريقه إلى الأخطاء الفردية وقال: "كانت هنالك أخطاء فردية وهي سبب تفوق الهلال على النصر".