روني.. باقٍ في مانشستر يونايتد حتى عام 2019

وافق المهاجم الإنجليزي الدولي واين روني على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، حامل لقب الدوري لخمس سنوات ونصف السنة مقابل راتب يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي" اليوم الجمعة.

وأكد النادي الخبر لاحقاً، وذكر اللاعب: "لقد خلقت للعب مع مانشستر يونايتد. في أغسطس سأخوض عامي العاشر مع يونايتد، وخلال تلك الفترة تمكنت من اللعب مع لاعبين رائعين، وأحرزت كل ما تمنيته لدى توقيع عقدي".

وسينتهي عقد روني (28 عاماً) في 2019، علماً بأنه كان يتقاضى 250 ألف جنيه أسبوعيا في عقده السابق.

وهكذا يكون يونايتد قد منح روني أغلى عقد طويل الأمد في تاريخه، وأثبت أن بإمكانه الحفاظ على لاعبيه النجوم رغم النتائج السيئة التي يقدمها هذا الموسم.

وانضم روني إلى يونايتد عام 2004 من إيفرتون وهو على بعد 42 هدفاً من تخطي رقم أسطورة النادي بوبي تشارلتون صاحب 249 هدفاً.

وسجل روني أهدافه الـ208 مع الشياطين الحمر في 430 مباراة في كل المسابقات.

وكان روني قريباً من ترك ملعب "اول ترافورد" الصيف الماضي بعد كشف مدرب الفريق السابق السير أليكس فيرغوسون أن المهاجم طالب بالرحيل، الأمر الذي نفاه الأخير.

لكن يونايتد يعاني هذا الموسم، إذ يبتعد بفارق 11 نقطة عن الأربعة الأوائل في الدوري، وقد يكون الموسم المقبل الأول لروني من دون مشاركة في دوري الأبطال، بعد انتقاله من إيفرتون.

كما هدد روني بترك الفريق قبل ثلاث سنوات، قبل أن يمدد عقده أثناء تولي فيرغوسون تدريب الفريق.

وأحرز روني مع يونايتد لقب الدوري خمس مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب هذا الموسم في 28 مباراة، سجل فيها 11 هدفاً، علماً بأنه غاب شهر يناير عن الملاعب بسبب الإصابة.