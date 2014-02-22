سوسييداد يصعق برشلونة.. وريال مدريد ينتزع الصدارة

أهدر برشلونة ثلاث نقاط غالية في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة مفاجئة 1-3 أمام مضيفه ريال سوسييداد اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودفع برشلونة ثمن أخطاء مدربه الأرجنتيني خيراردو مارتينو، الذي قرر عدم الدفع بنجوم الفريق سيسك فابريغاس وتشافي هيرنانديز وأليكسيس سانشيز وداني ألفيش منذ البداية ليقدم الفريق أسوأ عروضه منذ سنوات.

في المقابل قدم ريال سوسييداد أفضل مبارياته هذا الموسم وتلاعب لاعبوه بنجوم برشلونة وكاد الفريق يسجل الهدف الرابع لولا وقوف القائم الأيسر لمرمى برشلونة حائلا دون ذلك.

وتقدم جوركا ايلوستوندو لمصلحة سوسييداد في الدقيقة 32 عبر ضربة رأس اصطدمت بصدر أليكسندر سونغ لاعب برشلونة قبل أن تسكن شباك فيكتور فالديز حارس مرمى الفريق الكتالوني، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي في الدقيقة 35 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، ليحرز النجم الأرجنتيني هدفه الرابع عشر في المسابقة هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي الشاب أنطون جريزمان الهدف الثاني لسوسييداد في الدقيقة 54 من تمريرة زميله المكسيكي كارلوس فيلا العرضية، قبل أن يسجل ديفيد زوروتوزا الهدف الثالث للفريق الباسكي في الدقيقة 59 من متابعة لتمريرة جريزمان.

وواصل سوسييداد بهذا الفوز إحكام عقدته لبرشلونة بملعب أنويتا (معقل الفريق الباسكي) بعدما فشل برشلونة في الفوز على هذا الملعب منذ صعود سوسييداد إلى الدرجة الأولى عام 2010، علما أن هذه الهزيمة هي الثالثة التي يتلقاها الفريق الكتالوني بملعب سوسييداد في السنوات الأربع الأخيرة.

وتجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني (مؤقتا) متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد، وربما يحل الفريق في المركز الثالث حال فوز أتلتيكو مدريد على مضيفه أوساسونا غدا الأحد، بينما ارتفع رصيد سوسييداد، الساعي للتواجد في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل، إلى 43 نقطة في المركز الخامس.

ريال مدريد يخطف الصدارة

وكان ريال مدريد قد ارتقى إلى صدارة المسابقة بعد فوزه 3/ صفر على ضيفه اليتشي في وقت سابق اليوم السبت الذي شهد أيضا تعادل سيلتا فيغو مع ضيفه خيتافي 1/1.

وقدم ريال مدريد عرضاً قوياً أمتع جماهيره التي احتشدت بملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، ولم يتأثر بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف، وبعث رسالة شديدة اللهجة إلى شالكه الألماني الذي سيلتقي معه في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل بمدينة جيلسنكيرشن الألمانية.

وجاء الهدف الأول للفريق الملكي عن طريق آسيير أيارامندي في الدقيقة 34 عبر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي اليتشي قبل أن تغير الكرة اتجاهها داخل المرمى.

وأضاف جاريث بيل الهدف الثاني الرائع في الدقيقة 72 من تصويبة صاروخية من مسافة بعيدة للغاية ارتطمت بباطن العارضة قبل أن تسكن الشباك، ليسجل النجم الويلزي المنتقل هذا الموسم إلى ريال مدريد في صفقة قياسية، هدفه العاشر في المسابقة.

وجاء الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بتسع دقائق عبر إيسكو الذي تلقى كرة بينية من الفرنسي كريم بنزيمه داخل منطقة الجزاء، ليمر بمهارة فائقة من دفاع إلتشي ويسدد في الزاوية الضيقة داخل المرمى.

وارتفع رصيد ريال مدريد، الذي غاب عنه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف، إلى 63 لينتزع صدارة المسابقة (مؤقتاً) متقدما بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه المباشرين برشلونة الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم السبت مع مضيفه ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد الذي يخرج لملاقاة مضيفه أوساسونا غدا الأحد، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.