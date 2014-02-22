غالياني يطالب "فيفا" بالتحقق من بطولات الأهلي المصري

أعرب رئيس نادي ميلان الإيطالي، أدريانو غالياني، عن خيبة أمله الكبيرة، إزاء فقدان فريقه لقب أكثر أندية العالم تحقيقا للبطولات القارية، والذي نجح في اقتناصه فريق الأهلي المصري عقب تتويجه الخميس الماضي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب نادي الصفاقسي التونسي.

وأكد "غالياني" في تصريح نقلته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن إدارة ناديه ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتحقق من أن الأهلي قد تربع بالفعل على عرش الأندية الأكثر نجاحاً وتحقيقاً للبطولات القارية، أم لا.

وقال نائب رئيس النادي الإيطالي -عشية مباراة فريقه أمام سامبدوريا التي ستقام لحساب الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم: "سنتحقق إذا كانت بطولاتهم معتمدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أم لا، الأمر لا يقلقنا في الوقت الراهن، فنحن في أسوأ الأحوال سنظل الأفضل في أوروبا".

وكانت نفس الصحيفة الإيطالية، قد نشرت تقريراً ذكرت فيه أن فريق "الأهلي" المصري، قد أصبح أكثر الفرق العالمية حصداً للبطولات القارية على مدار تاريخ كرة القدم برصيد 19 بطولة قارية؛ وذلك عقب تتويجه الخميس الماضي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب نادي الصفاقسي التونسي.

وطالبت الصحيفة الإيطالية، إدارة النادي "اللومباردي" بإزالة جملة "النادي الأكثر نجاحاً في العالم" من على قميص الفريق بعد أن تخطى نادي الأهلي المصري، نظيره الإيطالي، في عدد البطولات، حيث كان الفريقان يتساويان في عدد البطولات (18 بطولة).