غوارديولا: الدوري الألماني أصعب من دوري الأبطال

اعتبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا أن إحراز لقب الدوري الألماني أصعب من التتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال غوارديولا اليوم الجمعة: "اللقب الأغلى هو دوري أبطال أوروبا، لكن اللقب الأهم والأصعب هو الدوري الألماني".

وتابع غوارديولا الذي يتقدم فريقه بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه: "دوري أبطال أوروبا مثل وجبة طعام في مطعم جيد. البوندسليغا تشبه تناول بيتزا أو همبرغر كل يوم. في الدوري يجب أن نركز (على هدف) كل يوم".

واقترب بايرن ميونيخ من التأهل إلى الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج أرضه على أرسنال بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.