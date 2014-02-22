قاضي "فضيحة صفقة نيمار".. عضو بنادي ريال مدريد

كشفت صحيفة إسبانية أن القاضي، بابلو روز، الذي قبل الدعوى المرفوعة ضد إدارة نادي برشلونة بتهمة الاختلاس في صفقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، هو عضو في نادي ريال مدريد، ومشجع قديم للنادي الملكي، وذلك طبقاً لما أوردته مجلة "فانيتي فاير" الشهيرة قبل أشهر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه بحسب ما جاء في المجلة فإن روز هو أحد قضاة المحكمة المركزية رقم "5" منذ عام 2010، وهو عضو في نادي ريال مدريد، ويحرص على متابعة مبارياته أحياناً من على المدرجات.

واعتبرت الصحيفة ذلك دليلاً جديداً على وجود مؤامرة تستهدف نادي برشلونة، الذي وجهت له المحكمة الوطنية في مدريد رسمياً تهمة التهرب الضريبي، فيما يتعلق بصفقة التعاقد مع نيمار.

ونفى النادي الكاتالوني في وقت لاحق ارتكاب أي مخالفة قانونية أو ضريبية في صفقة التعاقد مع نيمار من نادي سانتوس البرازيلي، وقال رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو: "نحن نشعر بارتياح كامل لأن العقد سليم تماما.. قمنا بكل شيء حسب القانون".

وأضاف "الآن نحن بصدد شرح طبيعة العقود والمفاوضات وسنثبت أن كل خطواتنا كانت قانونية وأن كل شيء تم بطريقة صحيحة وهذا ما سنقوم به دوماً، مشدداً على أن جميع عقود النادي سليمة تماماً، ويشرف عليها أفضل القانونيين في أوروبا .