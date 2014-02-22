كأس أوروبا تدخل عهداً جديداً بقرعة يورو 2016

ستركز المنتخبات الأوروبية أنظارها على قرعة تصفيات كأس أوروبا، فرنسا 2016 لكرة القدم المقررة في مدينة نيس، غداً الأحد، لمعرفة خارطة الطريق التي تنتظرها بين 2014 و2015.

وهذه المرة الأولى التي تقام فيها نهائيات كأس أوروبا بمشاركة 24 منتخباً، بعد أن شارك في النهائيات 16 منتخباً منذ 1996، علماً بأن نسخة 1984 التي استضافتها فرنسا أيضاً ضمت 8 منتخبات فقط.

ويشكك كثيرون بإمكانية نجاح بطولة تتألف تقريباً من نصف عدد دول القارة العجوز، فيما لقيت النسخة الأخيرة عام 2012 نجاحاً كبيراً.

وستكون هناك ثماني مجموعات في التصفيات مكونة من ستة منتخبات ومجموعة واحدة من خمسة منتخبات، ولن يكون بالإمكان أن تقع أذربيجان وأرمينيا في مجموعة واحدة، وإسبانيا مع الوافد الجديد جبل طارق لأسباب سياسية.

وفي ظل تأهل بطل ووصيف كل مجموعة وصاحب أفضل مركز ثالث بين المجموعات التسع، فيما تخوض المنتخبات الثمانية الأخرى التي حلت ثالثة مواجهتين فاصلتين بينها في نوفمبر 2015 من أجل تحديد هوية المنتخبات الأربعة الأخرى التي ستكمل عقد النهائيات، يستبعد أن يغيب أحد المنتخبات الكبرى عن النهائيات.

وربما هذا ما يريده الاتحاد القاري، لعدم استبعاد أي قوة كبرى على غرار إنجلترا في 2008، ما يحدث تأثيراً سلبياً من الناحية التسويقية.

كما ستكون الفرصة متاحة لمنتخبات الصف الثاني أو الثالث لبلوغ النهائيات ومواجهة المنتخبات الكبرى.

مثال على ذلك اسكتلندا التي شاركت آخر مرة في مسابقة كبرى عام 1998 في فرنسا، وهي تأمل استعادة مشاركاتها السابقة تحت إشراف مدربها غوردون ستراكان الذي أعطى رأيه بقرعة ستضعه في المستوى الرابع: "أنا متحمس لذلك. لا أحب التخطيط كثيراً. أخطط للحصص التدريبية فقط".

وستلعب فرنسا المضيفة ورغم تأهلها المباشر إلى النهائيات ضمن المجموعة التاسعة التي تضم خمسة منتخبات دون أن تحتسب نتائج هذه المباريات على الفريق المنافس، وذلك بهدف أن تستعد بدورها أيضاً لهذا الحدث الذي تستضيفه.

وستواجه فرنسا وخارج روزنامة المباريات الودية المنتخب الحر في المجموعة التاسعة خلال جولات التصفيات، كون هذه المجموعة تضم 5 منتخبات، وسيكون هناك بطبيعة الحال منتخب دون مباراة في كل من الجولات العشر من التصفيات.

وسيكون الأحد يوماً مميزاً لجبل طارق الصغيرة على طرف شبه الجزيرة الايبيرية والتي تشارك في التصفيات لأول مرة بعد انتسابها إلى الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ مساحة جبل طارق 6 كيلومترات مربعة، وعدد سكانها 30 ألف نسمة، وهي حكماً ستكون في المستوى السادس الأخير، كما لن تقع مع إسبانيا حاملة اللقب في مجموعة واحدة لأسباب سياسية بعد مطالبة الأخيرة بضمها.

وعلق الن بولا مدرب جبل طارق: "يقول الناس إن مشاركتنا غير واقعية ومجنونة، لكني أريد أن يحترم جبل طارق"، علماً بأن الفريق تعادل مع سلوفاكيا صفر-صفر في نوفمبر الماضي.

وتابع: "ليشتنشتاين صغيرة ومحترمة من الجميع وهذا هو هدفي".

وستكون جولات التصفيات موزعة بين يومي الخميس والثلاثاء في ما يسميه الاتحاد القاري "أسبوع كرة القدم".

وتنطلق التصفيات في 7 سبتمبر المقبل حتى أكتوبر 2015 بمشاركة 53 منتخباً لم يشارك 26 منها في بطولة كبرى. وتسحب قرعة النهائيات في 12 ديسمبر 2015، وتقام النهائيات بين 10 يونيو و10 يوليو 2016.

ولأسباب تتعلق بحقوق النقل التلفزيوني ينبغي أن تكون إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا في مجموعات تضم ستة منتخبات.

وسينضم النجمان الهولندي السابق رود غوليت والفرنسي السابق بيكسنتي ليزارازو، اللذان أحرزا اللقب القاري سابقاً إلى أمين عام الاتحاد الأوروبي جاني انفانتينو لإجراء القرعة في مركز المؤتمرات اكروبوليس في نيس (الثانية عشرة ظهراً بتوقيت وسط أوروبا).

كما سيشارك بالقرعة 13 حارساً سابقاً هم بطل 2000 الفرنسي فابيان بارتيز الذي سيحمل كأس هنري ديلوني إلى جانب المتوجين السابقين التشيكوسلوفاكي ايفو فيكتور (1976) والألماني اندرياس كوبكه (1996)، واليوناني انطونيس نيكوبوليديس (2004)، والإسباني خوسيه انحل ايريبار (1964)، والإيطالي دينو زوف (1968)، والهولنندي هانز فان برويكيلين (1988)، والدنماركي بيتر شمايكل (1992).

كما سيشارك الحراس البرتغالي فيتور بايا الذي بلغ ربع نهائي 1996 ونصف نهائي 2000، والروسي رينات داساييف وصيف 1988 مع الاتحاد السوفياتي، والايرلندي الشمال يبات جينينغز الذي خاض 119 مباراة دولية، والبلجيكي جان ماري بفاف وصيف 1980، والبولندي يان توماشيفسكي الحارس في سبعينيات القرن الماضي.

وفي ما يلي المستويات بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي (نتائج كأس العالم 2010، كأس أوروبا 2010 و2012 وتصفيات كأس العالم 2014):

المستوى الأول: إسبانيا حاملة اللقب وبطلة العالم وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإنجلترا والبرتغال واليونان وروسيا والبوسنة.

المستوى الثاني: أوكرانيا وكرواتيا والسويد والدنمارك وسويسرا وبلجيكا وتشيكيا والمجر وجمورية ايرلندا.

المستوى الثالث: صربيا وتركيا وسلوفينيا وإسرائيل والنروج وسلوفاكيا ورومانيا والنمسا وبولندا.

المستوى الرابع: مونتينيغرو وأرمينيا واسكتلندا وفنلندا ولاتفيا وويلز وبلغاريا وإستونيا وبيلاوسيا.

المستوى الخامس: ايسلندا وايرلندا الشمالية وألبانيا وليتوانيا ومولدافيا ومقدونيا وأذربيجان وجورجيا وقبرص.

المستوى السادس: لوكسمبورغ وكازاخستان وليشتنشتاين وجزر فارو ومالطا واندورا وسان مارينو وجبل طارق.