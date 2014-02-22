كارينيو: الأخطاء قتلتنا.. واسألوا الحكم عن سبب طردي

أكد الأوروغوياني كارينيو مدرب نادي النصر السعودي أن فريقه دخل المباراة بهدف تحقيق النقاط الثلاث وحسم اللقب، ولكن عامل التوفيق لم يحالف فريقه الذي أضاع الكثير من الفرص، بالإضافة إلى تألق حارس الهلال فايز السبيعي.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب مواجهة فريقه أمام الهلال: "أشكر اللاعبين على أدائهم.. بالنسبة للمباراة وأحداثها.. استقبلنا هدفا مبكرا للمرة الثانية أمام الهلال ورغم عودتنا بإحراز هدف التعادل، فإن الأخطاء الفردية ساهمت في تقدم الهلال مرة أخرى".

وأضاف: "دخلنا الشوط الثاني بعزم كبير لتعديل النتيجة، ولكننا لم نتمكن من ذلك حيث تلقينا أهدافا أخرى، في وقت ضاعت فرص كثيرة لنا".

وشدد كارينيو على أنه لا يفكر في تقليص الفارق النقطي بعد خسارته المباراة وقال: "جل تفكيرنا ينصب على التعويض من خلال مواجهة الاتحاد، وكسب النقاط".

وحول إبعاده من قبل حكم اللقاء بعد دخوله في نقاش عقب نهاية الشوط الأول قال: "ناقشت الحكم وقرر طردي.. عليكم سؤال الحكم عن الأسباب".

وفي ختام حديثه أشاد كارينيو بمدرب الهلال سامي الجابر وفريقه وقال: "كل مدرب يبحث عن الفوز وسامي مدرب كبير نجح في المباراة وفريقه استحق الفوز".