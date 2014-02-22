مارادونا ينفي ما تردد مؤخرا حول عودته للعب مجددا

نفى الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا ما تداولته وسائل إعلام عالمية مؤخرا، حول تلقيه عرضا من أحد الأندية الأرجنتينية الصغيرة من أجل اللعب في صفوفه وهو في 53 من عمره.



وقال مارادونا خلال حديثه، اليوم السبت، لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "العودة إلى الملاعب؟ لا أعتقد ذلك، ولم أوقع على أي عقد مع أي ناد ".



وأضاف الأسطورة الأرجنتينية قائلا: "أنا متواجد حالياً في دبي، ولا أعلم ما يقولونه في الأرجنتين، لقد تلقيت العديد من المكالمات من جميع أنحاء العالم، وأنا أوجه الشكر لكل من أظهر لي المودة والتعاطف".



يذكر أن صحيفة "ميترو" البريطانية ذكرت أمس، أن مارادونا أصبح قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الملاعب مجددًا بعقد جديد مع نادي ديبورتيفو ريسترا الذي يلعب بدوري الدرجة الخامسة الأرجنتيني.

