الأهلي المصري يشيد بالأمن.. ويرفض تجاوزات الألتراس

أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى المصري برئاسة حسن حمدي بياناً أكد خلاله على تقديره واعتزازه بدور رجال الشرطة وجهودهم الكبيرة في تأمين الجماهير في مباراة السوبر الإفريقي، والعمل على خروج المناسبة بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية.



وأكد البيان على دور جماهير الأهلي الواعية في مساندة الفريق للفوز بكأس السوبر، ورفضها للعناصر التي تخرج عن السلوك العام. وجاء نص البيان:



مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يهنئ أعضاء وجماهير النادى بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نادي الصفاقسي التونسي الشقيق، إذ يشيد المجلس بالتعاون الصادق والمثمر الذي جري بين إدارة النادي ووزارة الداخلية وجماهير الأهلي قبل وأثناء المباراة.



ويؤكد المجلس على اعتزازه وتقديره الخالص لدور رجال الداخلية وجهودهم الكبيرة ومساهمتهم الفاعلة والواضحة للجميع في نجاح السوبر وتأمين الجماهير باستاد القاهرة.



وعليه يرفض مجلس إدارة الأهلي كافة التصرفات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الجماهير من هتافات وتجاوزات فى حق وزارة الداخلية، والتي كان ولا يزال لها دور بارز في إعادة الحياة للملاعب الرياضية وتأمينها سواء في المسابقات المحلية أو الإفريقية.



في الوقت الذى يقدر فيه الجميع التشجيع الرائع للجماهير طوال المباراة والذي كان دافعاً قوياً للاعبين لبذل أقصى ما لديهم وإحراز كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخ النادي.



ويهيب المجلس بجماهير الأهلي الواعية التعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحفاظ على استمرار الحياة الرياضية لإسعاد الشعب المصري بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة.



يذكر أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن المصرية المكلفة بحفظ النظام داخل استاد القاهرة الدولي وجماهير ألتراس أهلاوي عقب انتهاء مباراة الاهلي والصفاقسي التونسي، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2 والتتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

