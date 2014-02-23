تصفيات يورو 2016: إسبانيا في مجموعة سهلة

أوقعت قرعة تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة عام 2016 في فرنسا والتي سحبت، اليوم الأحد، في مدينة نيس الفرنسية منتخب إسبانيا حامل اللقب في النسختين الماضيتين في مجموعة سهلة نسبياً، في حين جاءت معظم المجموعات الأخرى متوازنة إلى حد ما.

ويستعد منتخب إسبانيا للدفاع عن لقبه بطلاً للعالم في مونديال البرازيل الصيف المقبل، إذ إنه المنتخب الوحيد الذي أحرز الثلاثية التاريخية، كأس أوروبا - كأس العالم - كأس أوروبا.

وتوج منتخب إسبانيا بطلا لكأس العالم عام 2008 بقيادة المدرب لويس أراغونيس الذي وافته المنية قبل أيام، ثم أحرز لقب مونديال جنوب إفريقيا 2010، قبل أن يحتفظ بلقبه في كأس أوروبا 2012 بقيادة المدرب الحالي فيسنتي دل بوسكي.

وتعتبر المجموعة الأولى التي تضم هولندا وتشيكيا وتركيا ولاتفيا وايسلندا وكازاخستان، مع المجموعة الثامنة التي تضم ايطاليا وكرواتيا والنروج وبلغاريا وأذربيجان ومالطا الأصعب من ضمن المجموعات التسع في التصفيات.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: هولندا وتشيكيا وتركيا ولاتفيا وايسلندا وكازاخستان

- المجموعة الثانية: البوسنة وبلجيكا وإسرائيل وويلز وقبرص واندورا

- المجموعة الثالثة: إسبانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا وبيلاروسيا ومقدونيا ولوكسمبورغ

- المجموعة الرابعة: ألمانيا وجمهورية أيرلندا وبولندا واسكتلندا وجورجيا وجبل طارق

- المجموعة الخامسة: إنجلترا وسويسرا وسلوفينيا وأستونيا وليتوانيا وسان مارينو

- المجموعة السادسة: اليونان والمجر ورومانيا وفنلندا وأيرلندا الشمالية وجزر الفارو

- المجموعة السابعة: روسيا والسويد والنمسا ومونتينيغرو ومولدافيا وليشتنشتاين

- المجموعة الثامنة: إيطاليا وكرواتيا والنروج وبلغاريا وآذربيجان ومالطا

- المجموعة التاسعة: البرتغال والدنمارك وصربيا وأرمينيا وألبانيا وفرنسا(لن تحتسب نتائج فرنسا في التصفيات كونها متأهلة حكما لاستضافتها النهائيات).

وهي المرة الأولى التي تقام فيها نهائيات كأس أوروبا بمشاركة 24 منتخبا، بعد أن شارك في النهائيات 16 منتخبا منذ 1996، علما أن نسخة 1984 والتي استضافتها فرنسا أيضا ضمت 8 منتخبات فقط، وتوج منتخبها في حينها بطلا لها بقيادة ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة الذي تقدم الحضور في حفل القرعة اليوم.

وكانت القرعة موجهة، بحيث لا تقع أذربيجان مع أرمينيا في مجموعة واحدة، وإسبانيا مع الوافد الجديد منتخب جبل طارق معا لأسباب سياسية.

وللمصادفة، فإنه بنتيجة سحب القرعة وقعت جبل طارق في مجموعة إسبانيا، لكن تم ترحيلها مباشرة إلى المجموعة الرابعة وسحب اسم دولة أخرى بديلة لها للمجموعة الثالثة.

وستشارك جبل طارق في التصفيات لأول مرة بعد انتسابها إلى الاتحاد الأوروبي، وتبلغ مساحتها 6 كيلومترات مربعة وعدد سكانها 30 ألف نسمة.

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وصاحب أفضل مركز ثالث بين المجموعات التسع، فيما تخوض المنتخبات الثمانية الأخرى التي تحل ثالثة مواجهتين فاصلتين بينها في نوفمبر 2015 من أجل تحديد هوية المنتخبات الأربعة الأخرى التي ستكمل عقد النهائيات.

ويستبعد بالتالي أن يغيب أحد المنتخبات الكبرى عن النهائيات، حيث ستكون الفرصة متاحة لمنتخبات الصف الثاني أو الثالث لبلوغ النهائيات ومواجهة المنتخبات الأعلى منها تصنيفاً.

وستلعب فرنسا المضيفة ورغم تأهلها المباشر إلى النهائيات ضمن المجموعة التاسعة دون أن تحتسب نتائج هذه المباريات على الفريق المنافس، وذلك بهدف أن تستعد بدورها أيضا لهذا الحدث الذي تستضيفه.

وستواجه فرنسا وخارج روزنامة المباريات الودية المنتخب الحر في المجموعة التاسعة خلال جولات التصفيات كون هذه المجموعة تضم 5 منتخبات أخرى وسيكون هناك بطبيعة الحال منتخب دون مباراة في كل من الجولات العشر من التصفيات.

وستكون جولات التصفيات موزعة بين يومي الخميس والثلاثاء في ما يسميه الاتحاد القاري "أسبوع كرة القدم".

وتنطلق التصفيات في 7 سبتمبر المقبل حتى أكتوبر 2015 بمشاركة 53 منتخبا لم يشارك 26 منها في بطولة كبرى.

وتسحب قرعة النهائيات 12 ديسمبر 2015، على أن تقام بين 10 يونيو و10 يوليو 2016.

وشارك في عملية سحب القرعة 13 حارسا سابقا هم: بطل 2000 الفرنسي فابيان بارتيز والتشيكوسلوفاكي إيفو فيكتور (1976) والألماني أندرياس كوبكه (1996)، واليوناني أنطونيس نيكوبوليديس (2004)، والإسباني خوسيه أنحل إيريبار (1964)، والإيطالي دينو زوف (1968)، والهولندي هانز فان برويكيلين (1988) والدنماركي بيتر شمايكل (1992)، والبرتغالي فيتور بايا (بلغ ربع نهائي 1996 ونصف نهائي 2000)، والروسي رينات داساييف (وصيف 1988 مع الاتحاد السوفيتي)، والأيرلندي الشمالي يبات جينينغز (خاض 119 مباراة دولية)، والبلجيكي جان ماري بفاف (وصيف 1980) والبولندي يان توماشيفسكي(شارك في سبعينيات القرن الماضي).

وكان الاتحاد الأوروبي وزع المنتخبات المشاركة في التصفيات على ستة مستويات بحسب نتائج كأس العالم 2010، كأس أوروبا 2010 و2012 وتصفيات كأس العالم 2014 على النحو التالي:



المستوى الأول: إسبانيا وبطلة العالم وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإنجلترا والبرتغال واليونان وروسيا والبوسنة.

المستوى الثاني: أوكرانيا وكرواتيا والسويد والدنمارك وسويسرا وبلجيكا وتشيكيا والمجر وجمورية ايرلندا.

المستوى الثالث: صربيا وتركيا وسلوفينيا وإسرائيل والنروج وسلوفاكيا ورومانيا والنمسا وبولندا.

المستوى الرابع: مونتينيغرو وأرمينيا واسكتلندا وفنلندا ولاتفيا وويلز وبلغاريا واستونيا وبيلاوسيا.

المستوى الخامس: ايسلندا وايرلندا الشمالية والبانيا وليتوانيا ومولدافيا ومقدونيا واذربيجان وجورجيا وقبرص.

المستوى السادس: لوكسمبورغ وكازاخستان وليشتنشتاين وجزر فارو ومالطا واندورا وسان مارينو وجبل طارق.