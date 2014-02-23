جماهير برشلونة "الغاضبة".. تطلب "كاسياس"

لم يتردد عدد من جماهير برشلونة الإسباني في مطالبة إدارة النادي التعاقد مع حارس مرمى ريال مدريد إيكر كاسياس، في ظل المستوى المتردي لحراسة عرين النادي الكاتالوني، وتراجع أداء الحارس فيكتور فالديز، الذي سيرحل عن النادي عقب نهاية الموسم الحالي.

واستبد الغضب بأنصار برشلونة على وجه الخصوص عقب مباراة الفريق، البارحة، أمام ريال سوسيداد في الجولة 25 من "الليغا"، والتي خسرها الفريق على أرض ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأظهرت صورة نشرتها العديد من الصحف الإسباني لمشجع برشلوني يحمل قميصاً للفريق عليه اسم كاسياس، الذي تردد مؤخراً أنه سيترك ريال مدريد، في ظل عدم اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريقه عليه في الدوري.

وحمّل كثيرون من أنصار برشلونة فالديز مسؤولية الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام سوسيداد، واتهموه بعدم الجدية في اللعب، بعدما أصبحت مسألة رحيله محسومة عقب نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن كاسياس اعترف للمرة الأولى مؤخراً بأنه يرغب بترك ريال مدريد في الصيف المقبل، بحثاً عن فريق يلعب له بشكل منتظم، مشيرة إلى أن استطلاعاً للرأي أُجري مؤخراً توقع 19% من المشاركين فيه أن الحارس الأسطوري للريال سينتقل لبرشلونة في نهاية المطاف.