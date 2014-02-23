جماهير كريستال بالاس تقذف روني بـ"العملات المعدنية"

يبدو أن جماهير كريستال بالاس الغاضبة على موعد مع عقوبة ستصدر ضدها من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد أن هاجمت نجم ماشستر يونايتد واين روني بإلقاء العملات المعدنية عليه خلال المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، البارحة، وهي المباراة التي انتهت بوز اليونايتد بهدفين لا شيء.

فبعد يوم واحد من توقيع واين رونى عقدا بقيمة 300 ألف جنيه استرلينى أسبوعيا مع مانشستر يونايتد؛ تعرض الدولى الإنجليزى لإلقاء العملات عليه من قبل الجماهير . رونى التقط العملات من أرض الملعب ولفت نظر الحكم إليها ليدون ذلك فى تقريره، وبالتالى فإن كريستال بالاس ينتظر عقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزى بعد أن عاقبهم الفتى الذهبى بنفسه بإحرازه هدفا جميلا فى مرماهم .



وجاء المشهد عندما ذهب روني للعب ركلة ركنية لفريقه من الجهة اليمنى لمرمى كريستال بالاس قريباً من مشجعي الأخير، والذين كانوا غاضبين من الأداء التحكيمي، ليقرروا الاحتجاج على الحكام بقذف عملات معدنية في أرضية الملعب، فما كان من روني الا أن ترك الكرة وانحنى ليلتقط العملات في مشهد غريب، بدلاً من تجاهلها والاستمرار في اللعب.

المثير أن الصحف الانجليزية سخرت من تصرف روني وألمحت إلى بخله وجشعه، فهو قد وقع بالأمس القريب على أوراق تجديد عقده مع ناديه، وأصبح يتقاضى أغلى راتب للاعب في "البريميرليغ" قدره 300 ألف جنيه استرليني صاف.



