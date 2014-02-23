روني يتألق.. بعد يوم احد من تجديد عقده

اثبت وين روني مهاجم مانشستر يونايتد انه جدير بثقة المدرب ديفيد مويز، عندما قدم أداء لافتا خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس 2-صفر في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم مساء أمس السبت.

فبعد يوم واحد من تمديد ارتباطه ببطل دوري انجلترا لاربع سنوات جديدة، رد المهاجم الانجليزي الدولي الجميل لمويز بهدف رائع في شباك كريستال بالاس في الدقيقة 68.

وجاء هدف روني بعد ست دقائق من هدف يونايتد الأول الذي أحرزه الهولندي روبن فان بيرسي من ركلة جزاء ليضمن يونايتد ثلاث نقاط ثمينة في هذه المرحلة الحرجة من الموسم.

واثر الفوز في المرحلة 27 من البطولة تقدم يونايتد مركزا ليصبح السادس بين فرق البطولة العشرين بفارق 15 نقطة عن تشلسي اللندني المتصدر.

واشاد مويز بمهاجمه روني قائلا: "يملك كل الموهبة الفطرية.. كما انه يعمل بكل جد من اجل الفريق وكانت بعض تمريراته الليلة رائعة كما كانت لمساته الاخيرة هائلة".

واضاف المدرب الاسكتلندي: "امامنا مباراة كبيرة في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء وتركيزنا ينصب على هذه المباراة الان".

واردف مويز "كان الفوز الليلة مهما لنا حتى ندخل اللقاء الاوروبي بارتياح وروح معنوية عالية وثقة في النفس. لقد كانت مباراة كبيرة".

ويستعد يونايتد لمواجهة اولمبياكوس في ذهاب دور 16 من دوري الابطال الأوروبي على أرض الفريق اليوناني.