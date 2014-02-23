صحف كاتالونيا.. تطلق "السهام" تجاه تاتا

صبّت مجموعة من صحف كاتالونية جام غضبها على المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، وذلك بعد الخسارة التي تكبدها فريق "البلاوغرانا" أمام مُضيفه "ريال سوسييداد" بنتيجة 1-3، في المباراة التي أقيمت، مساء السبت، لحساب الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وشنت صحيفة "سبورت" الإسبانية، المعروفة بولائها لنادي برشلونة، هُجوماً لاذعاً على المدرب الأرجنتيني، لافتة إلى أنّه قد فشل فشلاً ذريعاً في إيجاد التوليفة المناسبة لتحقيق نتيجة الفوز على فريق " ريال سوسييداد".



وعنونت الصحيفة الكاتالونية "كرامة برشلونة تُدفن في أنويتا سان سباستيان"، وذلك في إشارة إلى المباراة التي سقط فيها العملاق الكاتالوني على ملعب أنويتا سان سباستيان.



وانتقدت صحيفة "سبورت" الطريقة الدفاعية العقيمة للفريق الكاتالوني، مُشيرة إلى أنّ المدرب الأرجنتيني قد أخطأ حينما قرّر الزج بلاعبي ارتكاز، في إشارة إلى اشراك الكاميروني أليكساندر سونغ، والإسباني سيرجيو بوسكيتس.



من جانبها عنونت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكاتالونية "مباراة مكلفة للغاية"؛ وذلك في إشارة إلى الهزيمة الكارثية التي تلقاها الفريق الكاتالوني، والتي منحت غريمه التقليدي "ريال مدريد" صدارة الدوري.



وحمّلت الصحيفة الإسبانية، أيضاً مسؤولية الهزيمة للمدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مؤكدة بأنّه قد أخطأ حينما أراح كل من (ألفيس، وماسكيرانو، وتشافي هيرنانديز، وسيسك فابريغاس، و أليكسيس سانشيز) دفعة واحدة.



بدورها، تشفت مجموعة من الصحف المدريدية في هزيمة النادي الكاتالوني أمام "ريال سوسييداد" حيث لم تجد صحيفة "آس" المعروفة بولائها لنادي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد، عنواناً أبسط من "انهيار برشلونة أمام مُضيفه ريال سوسييداد".



وهو الأمر الذي فعلته صحيفة "ماركا" التي أكّدت بأنّ ثنائي الفريق الباسكي ثنائي "أنطونيو غريزمان، و كارلو ألبيرتو فيلا" قد كشفا عيوب فريق برشلونة.