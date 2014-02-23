لاعب جزائري يحقق حلم طفلة عاجزة عن الحركة

حقق النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي لاعب نادي فالنسيا، حلم طفلة إسبانية مصابة بمرض يمنعها من الحركة، وحرص على أن يزورها في منزل عائلتها بمدينة، وقدّم لها بعض الهدايا التذكارية والتقط الصور معها ومع أفراد عائلتها، في موقف إنساني مؤثر.

ونشرت صحيفة "ديبورتيفا فالنسيانو" صور اللاعب الجزائري في منزل الطفلة "لوسيا" البالغة من العمر 12 عاماً، والتي تعرضت لحادث في مدرستها عام 2010 أقعدها عن الحركة تماماً، وكانت تحلم بمقابلة أحد نجوم فريقها المفضل فالنسيا.

ولم يتردد فيغولي بزيارة الطفلة وتقديم قميص النادي الذي يحمل اسمها، وتمنى لها الشفاء العاجل، وتعهد بإهداء هدفه المقبل مع فريقه للطفلة لكي يمنحها دفعة معنوية لاستكمال رحلة العلاج، بحسب ما ذكرت الصحيفة المقربة من "الخفافيش".

وأبدت الطفلة سعادتها الغامرة بزيارة اللاعب الجزائري لها في منزلها، فيما أكد والدها باكو مورينو إن تواجد فيغولي رفع من معنويات ابنته، وسيكون له دور كبير في تحسن حالتها خلال الفترة القادمة، خصوصاً أنها مقبلة على بعض العمليات.

يذكر أن فيغولي يتألق بشكل لافت في الوقت الحالي مع فريقه سواء في الدوري الإسباني أو مسابقة الدوري الأوروبي، وأضحى أحد أبرز نجوم الفريق خلال الموسم الحالي.