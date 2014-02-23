ليفربول يحبط مخطط سوانزي بالدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

في مباراة مثيرة تغلب ليفربول على ضيفه سوانزي سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، اليوم الأحد، في المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وثلاث نقاط خلف ارسنال الوصيف وأربع نقاط خلف تشلسي المتصدر بينما تجمد رصيد سوانزي عند 28 نقطة في المركز 12.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مباراة نيوكاسل يونايتد مع ضيفه استون فيلا، ليرفع الأول رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع مقابل 28 نقطة لاستون فيلا في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب ليفربول لعب دانييل ستوريدج وجوردان هندرسون دور البطولة في صفوف أصحاب الأرض بعد أن تكفل كل منهما بتسجيل هدفين بينما سجل ويلفريد بوني هدفين لسوانزي سيتي.

وبادر ليفربول بالتسجيل في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة عن طريق ستوريدج مستغلا تمريرة زميله رحيم ستيرلينج.

وأضاف هندرسون الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 20 إثر تمريرة متميزة من ستوريدج.

ورد غونغو شيلفي بهدف لسوانزي في الدقيقة 23 ثم أحرز بوني الهدف الثاني للفريق الضيف بعدها بثلاث دقائق فقط.

ولكن ستوريدج تمكن من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 36 .

وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني حصل سوانزي على ضربة جزاء سجل منها بوني الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ولكن قبل ربع ساعة من نهاية المباراة خطف هندرسون هدف الفوز الثمين لليفربول .