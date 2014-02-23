مارتينو يعترف: أخطأت في قراءة مباراة سوسييداد

اعترف المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، بأنّه قد أخطأ في قراءة المباراة التي خسرها برشلونة أمام مُضيفه "ريال سوسييداد" بنتيجة 1-3، والتي أقيمت، مساء السبت، لحساب الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأقرَّ المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا سان سباستيان، بأنّه قد فشل في إيجاد التوليفة المناسبة، لتحقيق نتيجة الفوز على فريق "ريال سوسييداد".

وأعرب "مارتينو" عن خيبة أمله الكبيرة إزاء الهزيمة التي تعرض لها فريق "البلاوغرانا"، والتي منحت غريمه التقليدي "ريال مدريد" صدارة الدوري؛ مُشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتحمل كافة المسؤولية عن الهزيمة التي مُني بها الفريق مساء السبت.

وأكد المدير الفني لفريق برشلونة أنّه جميع التغييرات التي قام بإجرائها كانت خاطئة، رافضاً في الوقت ذاته التعليق على قرار طرده بين شوطي المباراة التي ساهمت في ارتقاء فريق ريال سوسييداد إلى المركز الخامس.

وقال مدرب النادي الكاتالوني: "لن أعلق على قرارات الحكم دافيد فيرنانديز بخصوص البطاقة الحمراء التي تلقيتها، لكن كل ما أستطيع أن أقوله إنني لم أتحدث مع لاعبي ومدربي ريال سوسييداد".

واختتم "مارتينو" حديثه بالتأكيد على أن الفريق الباسكي يستحق نتيجة الفوز، لافتاً إلى أن لاعبيه قد قدموا مباراة كبيرة على الصعيد الفني والتكتيكي، وحتى البدني، على حد قوله.