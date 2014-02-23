نيمار: أموال ريال مدريد لا تشتري السعادة

اعترف مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، بأنّه قد رفض فكرة الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في عام 200؛ وذلك لأنه لا يبيع نفسه من أجل المال، على حد تعبيره.

وكشف اللاعب البرازيلي في إحدى صفحات كتابه الجديد "اسمي نيمار" عن السبب الرئيسي وراء رفضه لفكرة الانتقال إلى صفوف نادي العاصمة الإسبانية "ريال مدريد" في عام 2006، مُشيراً إلى أنّ أموال ريال مدريد لا تشتري السعادة.

وقال جناح النادي الكاتالوني على لسان والده: "تلقينا عرضاً من نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2006 لكننا رفضناه معاً؛ حيث أخبره نيمار آنذاك بأنه لا يُشترى بالمال".

جدير بالذكر أنّ تقارير صحافية إسبانية، قد أكّدت في وقت سابق بأنّ نادي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد، قد رفض التعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي شارك مع أشبال الفريق الملكي في مارس 2006.

ورفض الرئيس التنفيذي لنادي ريال مدريد، كارلوس دي ألبورنوس، في ذلك الوقت دفع المبلغ المطلوب وكان 60 ألف يورو في اللاعب الذي كان يبلغ 14 عاما فقط.

لكن "نيمار" قد ردّ الصاع بصاعين لإدارة النادي الملكي بعد مرور 7 سنوات، حينما فضّل الانتقال إلى صفوف برشلونة- الذي قدّم مبلغ 57 مليون يورو كقيمة لفسخ عقده مع ناديه السابق سانتوس- في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على حساب الانضمام إلى غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي أبدى استعداده لدفع مبلغ 100 مليون يورو كقيمة لفسخ العقد.