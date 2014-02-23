هاتريك إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان لسحق تولوز

المصدر: باريس - د ب أ

واصل المهاجم السويد الدولي زلاتان إبراهيموفيتش ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود باريس سان جيرمان إلى فوز كبير 4-2 على مضيفه تولوز، اليوم الأحد، في المرحلة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وعزز سان جيرمان موقعه في صدارة جدول المسابقة وتقدم خطوة جديدة على طريق الدفاع عن اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة بفارق خمس نقاط أمام موناكو صاحب المركز الثاني.



وتجمد رصيد تولوز عند 33 نقطة في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها في المسابقة.



وسجل إبراهيموفيتش أهدافه الثلاثة في الدقائق 32 من ضربة جزاء و68 و89 وسجل زميله الأرجنتيني إيزكويل لافيتزي الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 56 وأحرز الفرنسي وسام بن يدر هدفي تولوز في الدقيقتين 44 و72 .



ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 22 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق تسعة أهداف عن أقرب منافسيه.



واكتسح رين مضيفه نانت بثلاثة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد نانت عند 34 نقطة في المركز التاسع.



وتقدم الكاميرونى بول جورج نتيب بهدف لرين فى الدقيقة 16 ثم أضاف النرويجى أجنيس كونرادسن الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يختتم أولا تويفونين التسجيل في الدقيقة 90.

