يا فرحة ما تمت!

تسببت تصرفات جماهير الألتراس فى إفساد فرحة المصريين بفوز الأهلى بلقب السوبر الإفريقي، للمرة السادسة، وكأنه مكتوب على جماهير الكرة »ألا تفرح« بعد كل انتصار!

وكأن هناك من يحاول دائما أن يسرق فرح المصريين وتكرر ذلك من قبل فى نهائى كأس إفريقيا، عندما ركزنا جميعا، خاصة الإعلام، على واقعة أحمد عبدالظاهر ورفعه شعار رابعة، وتكرر المشهد مرة أخرى فى السوبر، ولم نتحدث عن إنجاز الأهلى وقيادة يوسف بكفاءة الفريق لتحقيق اللقب وما قدمه الفريق من إصرار وتحل بالروح القتالية ـ روح الفانلة الحمراء ـ وتحقيق إنجاز جديد للأهلى والكرة المصرية.

لقد جاء تصرف شباب الألتراس ليخطف الأضواء ويسحب البساط من كل مظاهر الفرح، لتركز على التصرفات المسيئة عقب المباراة، بالرغم من إشادة كل المعلقين والمذيعين بالصورة الجميلة والحضارية التى كانت عليها جماهير الألتراس قبل وفى أثناء المباراة!!

لاشك أن ما حدث ينسف مجددا عودة الجماهير إلى الملاعب مع بداية الدور الثانى للدوري، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن ما حدث كان مدبرا وراءه مخطط كبير من قبل البعض بهدف تشويه صورة مصر خارجيا، وإفساد العلاقة بين الأمن والجماهير، تتطلب تدخلا سريعا وحاسما بقرارات من الدولة لتفكيك كل روابط الألتراس، والتحقيق مع قيادتهم للوصول إلى من يحركهم ويسخرهم لتشويه صورة الوطن بعد انحرافهم عن المسار الرياضي، ودخولهم للعب دور فى الحياة السياسية!!

رسائل قصيرة:

< كل التهنئة للجماهير الوفية واللاعبين والجهاز الفنى ومجلس إدارة الأهلى الذى مازلت أؤكد أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بما حققه من إنجازات بطولات ولكنه يرفض أن يغادر فى سلام قبل أن يهيل التراب على كل ما تحقق بسبب التمسك بالكرسى والتحدى لهيبة وقانون الدولة!!

< تهنئة خالصة للمدرب الوطنى محمد يوسف الذى أجهض مخطط البعض لإقالته والعودة بجوزيه مرة أخري، وأكد أن المدرب الوطنى لا يقل كفاءة عن الأجنبى وبأرخص الأسعار!

< المكسب الحقيقى من المباراة فى الاحتفاظ باللقب وميلاد نجم جديد اسمه عمرو جمال من الشباب، لو كان جوزيه موجودا ما أتيحت له الفرصة وشارك من الأساس!!

< كل التوفيق لصخرة الدفاع واللاعب الخلوق والإنسان ابن البلد الشهم وائل جمعة، بعد أن أحسن اختيار توقيت قرار الاعتزاز وسيظل فى القلوب.

نقلاً عن "الأهرام" المصرية