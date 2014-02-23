يوفنتوس يبتعد وإنتر يهدر نقطتين وميلان يتنفس الصعداء

استعاد يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر فارق النقاط التسع الذي يفصله عن ملاحقه روما، وذلك بعدما حسم مواجهة الديربي مع ضيفه وجاره تورينو 1-صفر، اليوم الاحد، في المرحلة 25 من الدوري الايطالي لكرة القدم.



ويدين "بيانكونيري" بفوزه الى الارجنتيني كارلوس تيفيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج المنطقة اثر تمريرة من الغاني كوادوو اسامواه، رافعا رصيد فريقه الى 66 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن روما الذي فاز، امس السبت، على بولونيا بالنتيجة ذاتها، علما بان فريق العاصمة يملك مباراة مؤجلة.



ودخل فريق "السيدة العجوز" الى مباراته مع تورينو الذي لم يذق طعم الفوز على جاره منذ التاسع من ابريل 1995 حين تغلب عليه 2-1 في "ديلي البي" لكنه لم يخسر قبل مباراة اليوم سوى مرتين في مبارياته الـ12 الاخيرة هذا الموسم، بمعنويات مرتفعة بعد ان استعاد في المرحلة السابقة توازنه وعوض تعثره في المرحلة التي سبقتها امام فيرونا (2-2) بفوزه على ضيفه كييفو (3-1)، اضافة الى تغلبه على ضيفه طرابزون سبور التركي الخميس 2-صفر في ذهاب الدور الثاني من مسابقة "يوروبا ليغ" التي انتقل اليها بعد خروجه من الدور الاول لمسابقة دوري ابطال اوروبا.



ويبدأ فريق المدرب انتونيو كونتي مرحلة حاسمة في مسعاه للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، اذ سيتواجه مع غريمه ميلان على ارض الاخير في المرحلة المقبلة ثم يستضيف بعدها فيورنتينا الرابع.



واهدر انتر ميلان نقطتين ثمينتين وبدأ يفقد الامل في المركز الثالث الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد اكتفائه بالتعادل مع ضيفه كالياري 1-1.



ودخل فريق المدرب وولتر ماتزاري الى هذه المباراة وهو مرشح لتخطي ضيفه المتواضع، خصوصا بعد ان خرج فائزا من المرحلتين الاخيرتين على ساسوولو (1-صفر) وفيورنتينا القوي (2-1 خارج قواعده)، لكنه وجد نفسه يدخل الى استراحة الشوطين متخلفا من ركلة جزاء نفذها التشيلي ماوريسيو بينيا (40).



وحاول انتر العودة الى اللقاء في الشوط الثاني وتمكن من ادراك التعادل مبكرا بواسطة البرتغالي رولاندو المعار اليه من بورتو (52)، لكن مسعاه توقف عند هذا الحد واكتفى بنقطة واحدة رفع من خلالها رصيده الى 40 نقطة في المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن نابولي الثالث الذي يلعب، غدا الاثنين، امام ضيفه جنوى، ونقطة واحدة امام مفاجأة الموسم فيرونا الذي استعاد توازنه بعد تعادل وهزيمة في المرحلتين السابقتين، وذلك بفوزه على مضيفه الجريح ليفورنو بثلاثة اهداف للصربي بوسكو يانكوفيتش (33) والبرازيلي رومولو (43) ولوكا توني (45)، مقابل هدفين للبرازيلي باولينيو (72) ولينادرو غريكو (73).



وتنفس ميلان ومدربه الجديد الهولندي كلارينس سيدورف الصعداء بعض الشيء بعد ان حقق "روسونيري" فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب مضيفه سمبدوريا بهدفين للاعبيه الجديدين المغربي عادل تاعرابت (12) والفرنسي عادل رامي (58) في مباراة اكملها صاحب الارض بعشرة لاعبين بعد طرد الارجنتيني ماكسي لوبيز (72).



ورفع ميلان الذي سقط في منتصف الاسبوع على ارضه امام اتلتيكو مدريد الاسباني (صفر-1) في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا، رصيده الى 35 نقطة في منتصف الترتيب وبعيدا كل البعد عن مراكز دوري الابطال او حتى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".



وحسم كييفو مواجهة القاع مع ضيفه كاتانيا بالفوز عليه بهدفين للفرنسي سيريل تيرو (37 من ركلة جزاء) ولوكا ريغوني (68) رغم اكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بطرد جينارو ساردو.



وتعادل اودينيزي مع ضيفه اتالانتا بهدف لانتونيو دي ناتالي (71 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لدافيدي بريفيو (24).

ويلعب لاحقا لاتسيو مع ساسوولو، وغدا الاثنين بارما مع فيورنتينا.



