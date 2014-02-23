مورينهو يقتحم الملعب.. للاحتجاج على الحكم

صنع المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، الحدث خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون، والتي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبينما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي؛ بدا مدرب نادي تشلسي في قمة تركيزه مع أحداث المباراة الصعبة، وانفعل بشكل جنوني مع قرارات حكم اللقاء روبرتو مارتينيز، حيث وصل تركيزه الكبير إلى حد اختراقه لخط التماس وسط سير المباراة، التي انتهت بفوز متأخر لفريق البلوز بهدف دون مقابل.

وفاجأ المدرب البرتغالي المثير للجدل الجميع، حينما اخترق خط التماس وسط سير المباراة؛ وذلك لكي يحتج على إحدى قرارات الحكم روبرتو مارتينيز.

وتأثر "مورينهو" بشكل كبير مع أحداث المباراة، على غرار لاعبيه، الذين عانوا الأمرين في ملعب "ستامفورد بريدج"، قبل أن يُهديهم زميلهم مدافع الفريق، جون تييري، الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

واعترف مدرب نادي تشلسي عقب نهاية المباراة بصعوبة تلك المواجهة، مُبدياً في الوقت ذاته سعادته البالغة بعد الفوز الثمين الذي حققه فريق "البلوز" على إيفرتون.

وأكّد المدير الفني البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، بأنّ فريقه قد واجه صعوبة كبيرة في تخطي فريق "التوفيز".