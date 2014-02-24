"الكاف": الأهلي المصري .. الأول عالمياً

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن النادي الأهلي المصري الأول عالمياً في عدد البطولات القارية التي توج بها، متفوقا على نادي "إي سي ميلان" الإيطالي بحصوله على البطولة رقم 19 في تاريخه، بعد أن توج بكأس السوبر الإفريقى على حساب الصفاقسي التونسي، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3-2 على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس الماضي.

وأضاف الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي أن النادي الأهلي قد فاز بـ19 بطولة، وهي موثقة تماماً. بينما حصل الميلان على 18 بطولة قارية فقط في تاريخه.

وأبرز الموقع الرسمى لـ"الكاف" بطولات النادي الأهلي عبر ممر العصور ليكشف حقيقة ما قاله غاليانى رئيس الميلان عن بطولات المارد الأحمر وجاءت كالتالي:

حصل الأهلي على 8 ألقاب "دوري أبطال إفريقيا" أعوام: 1981 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وحصل على 4 بطولات كأس الاتحاد الإفريقي "كأس الكؤوس": أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحصل على 6 بطولات "كأس سوبر" أعوام: 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، بالإضافة إلى لقب بكأس الأفرو آسيوية عام 1988.



أما ميلان الإيطالي فنال 7 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وخمسة كأس السوبر الأوروبية، و2 كأس الاتحاد الأوروبي "كأس الكؤوس"، و3 كأس إنتركونتينتال، وواحد كأس العالم للأندية.