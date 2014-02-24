المنتخب السعودي يرفض مواجهة الأرجنتين وألمانيا ودياً

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من العروض الذي تلقاها لخوض مباريات دولية ودية في شهر مايو القادم من منتخبات متأهلة لنهائيات كأس العالم 2014م في البرازيل، ويعود السبب الى خوف لجنة ادارة المنتخبات السعودية من خوض مباريات كبيرة مع منتخبات قوية وتأثيرها على التصنيف الدولي للمنتخب السعودي في "فيفا" حيث إن الخسارة تؤدى الى تراجع التصنيف الدولي.

وعلمت "العربية.نت" أن هناك منتخبات قوية ترغب في مواجهة الأخضر السعودي ودياً في شهر مايو القادم في اوروبا، ومنها الارجنتين وبلجيكا والمانيا وهولندا وغيرها، وقد اتفق الاتحاد السعودي على خوض 3 لقاءات في معسكره الاعدادي في منتصف مايو 2014م في سويسرا أو النمسا وستكون مع منتخبات لم تتأهل الى نهائيات كأس العالم 2014م .

على صعيد اخر انتهت فترة تعاقد مدير المنتخب السعودي الاول زكي الصالح مع الاتحاد السعودي، والتي كانت لمدة عام ولم يتم حتى الآن البت في استمراره من عدمه .