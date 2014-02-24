بايرن يسحق هانوفر ويعزز صدارته للبوندسليغا

المصدر: برلين - د ب أ

سجل توماس مولر هدفين وأحرز تياغو الكانتارا وماريو ماندزوكيتش هدفا لكل منهما، اليوم الأحد، ليقودوا فريق بايرن ميونيخ لسحق مضيفه هانوفر بأربعة أهداف نظيفة وتعزيز موقعه في صدارة البوندسليغا بفارق 19 نقطة أمام أقرب ملاحقيه.



وخاض بايرن ميونيخ الفائز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، 47 مباراة بدون هزيمة.



ورفع بايرن رصيده إلى 62 نقطة بفارق 19 نقطة أمام أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن الذي سقط على ملعب فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس السبت، في المرحلة 22 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وفرض النادي البافاري تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية وتقدم بهدف مستحق في الدقيقة 25 عن طريق مولر من ضربة رأسية مستغلا تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق رافينيا.



وتكفل باستيان شفاينشتايغر بصناعة الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 34 بعدما أرسل عرضية طولية إلى تياجو الذي سيطر على الكرة بمهارة قبل أن يسدد في شباك حارس هانوفر رون روبرت زيلير.



وجاءت أول هجمة لهانوفر في الدقيقة 56 عن طريق مامي بيرام ضيوف ولكن توم شتاركه حارس بايرن تعامل معه بنجاح.



وتمكن بايرن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59 عن طريق مولر الذي تلقى عرضية متميزة من ماندزوكيتش.



ووضع المهاجم الكرواتي ماندزوكيتش بصمته على المباراة وسجل رابع أهداف بايرن في الدقيقة 66 من ضربة رأسية إثر عرضية متقنة من رافينيا.



وتجمد رصيد هانوفر عند 24 نقطة ليبقى في المركز الحادي عشر.



وفي وقت سابق اليوم، أهدر إنتراخت فرانكفورت فرصة ذهبية للابتعاد عن منطقة الهبوط في مؤخرة جدول الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه فيردر بريمن.



ولعب بريمن بعشرة لاعبين فقط لنحو ساعة إثر طرد لاعبه فيليز كروس في الدقيقة 34 لنيله الإنذار الثاني في المباراة، ولكنه أفلت من المباراة بنقطة ثمينة قد تساعده في الهروب من شبح الهبوط.



ورفع إنتراخت فرانكفورت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط أمام بريمن.



وكانت أفضل فرصة لفرانكفورت في المباراة قبل دقيقتين من نهايتها عندما أطاح لاعبه ألكسندر ماير بالكرة خارج المرمى بضربة رأس وهو على بعد ستة أمتار فقط من مرمى بريمن ودون أي رقابة عليه.

