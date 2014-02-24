رونالدو يهدي لاعب إماراتي قميصه وتوقيعه الخاص

خصّ النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، اللاعب الإماراتي ماجد حسن بهدية عبارة عن قميصه الخاص، ممهوراً بتوقيعه الخاص، وكلمات كتبها بخط يده تمنى فيها التوفيق للاعب.

ونشر حسن، الذي يدافع عن ألوان النادي الأهلي الاماراتي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة القميص الذي أهداه إياه رونالدو، مؤكداً أنه وصله عن طريق زميله في الفريق البرتغالي هوغو فيينا.

وكتب رونالدو على قميص ريال مدريد الذي يحمل الرقم "7": "إلى ماجد مع أطيب التحيات"، كما حمل توقيعه الشخصي، وهو ما أثار سعادة اللاعب المتألق خلال الموسم الحالي في الدوري الإماراتي.

وغرّد ماجد حسن عبر صفحته في تويتر قائلاً: "شكراً هوغو فيينا على الهدية الثمينة وهى فانلة أفضل لاعب فى العالم كريستيانو رونالدو وتوقيعه واسمي عليها".

وبرز حسن خلال الموسم الحالي في دوري "الخليج العربي" حيث يتصدر فريقه الأهلي جدول الترتيب بفارق ست نقاط كاملة عن نادي الشباب أقرب منافسيه على اللقب.