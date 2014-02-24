صحيفة إسبانية تؤكد نية قائد برشلونة "الرحيل"

كشفت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة الإسباني، أن قائد الفريق الدولي كارليس بويول قرر الرحيل عن النادي عقب نهاية الموسم الحالي، والتوجه نحو نادٍ آخر، قد يكون خارج إسبانيا، بدلاً من الاعتزال داخل ناديه الأم.

وذكرت الصحيفة أن بويول حسم أمره، وعزم على الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، بعدما أيقن أنه لم يعد قادراً على التماشي مع متطلبات برشلونة في الموسم الجديد، خصوصاً في ظل اصاباته المتلاحقة.

ويشعر المدافع الصلب- بحسب الصحيفة- أنه لا يستطيع المضي قدماً مع برشلونة نظراً لغيابه المتكرر عن المباريات بداعي الاصابة في الركبة، والتي جعلته خارج نطاق الخدمة في معظم مراحل الموسم الماضي.

كما أنه أدرك أخيراً أنه لا يستطيع اللعب أكثر من مباراة واحدة بالأسبوع في أحسن الحالات، فضلاً عن شعوره بأنه لن يجد لنفسه مكاناً في تشكيلة الفريق بعد بروز اسم المدافع الشاب مارك بارترا، والانسجام بينه وبين والمدافعين الآخرين جيرارد بيكيه وخافير ماسكيرانو.

ولفتت الصحيفة إلى أن بويول البالغ من العمر 35 عاماً، قد يرحل نحو إحدى البطولات الأوروبية لمواصلة التحدي الشخصي، رغم أن تقارير عدة أشارت في وقت سابق إلى أنه يفكر في الاعتزال ووضع حد لمسيرته الكروية الحافلة.