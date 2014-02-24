فينغر: روزيسكي مستمر مع أرسنال

أكد مدرب ارسنال ثاني الدوري الانجليزي لكرة القدم الفرنسي ارسين فينغر ان لاعب الوسط الدولي التشيكي توماس روزيتسكي سيمدد عقده الذي سينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وقال فينغر: "توماس سيبقى معنا"، مضيفا "توصلنا الى اتفاق نحن الاثنين وسيتم الكشف عنه قريبا. أنا مصر على بقائه مع النادي، إنه لاعب موهوب جدا لتسريع إيقاع اللعب ليس بفضل مراوغاته ولكن بسرعته وتمريراته الحاسمة".

وقال روزيتسكي (33 عاما) انضم الى ارسنال عام 2006 قادما من بوروسيا دورتموند الالماني.

ولم يشارك روزيتسكي كثيرا مع ارسنال هذا الموسم بسبب تألق الويلزي ارون رامسي والتعاقد مع الدولي الالماني مسعود أوزيل، حيث لعب 26 مباراة فقط منذ اغسطس الماضي، وسجل هدفين بينهما هدف في مرمى سندرلاند اول من امس السبت.

