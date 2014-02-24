لوبيز يعلن قائمة المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا

أعلن مدرب المنتخب السعودي الإسباني لوبيز كارو قائمة المنتخب السعودي الأول، والتي تستعد لخوض آخر لقاءات الأخضر في التصفيات الآسيوية أمام المنتخب الإندونيسي يوم الأربعاء الخامس من شهر مارس المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

القائمة ضمت سبعة لاعبين من نادي النصر كأكثر الفرق تواجداً، فيما شهدت انضمام لاعب الرائد عبدالعزيز الجبرين لأول مرة، الى جانب عودة ماجد المرشدي لتمثيل صفوف المنتخب السعودي.

وجاءت قائمة الـ25 لاعباً التي أعلنها لوبيز كارو في المؤتمر الصحافي الذي عُقِد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي ظهر اليوم على النحو التالي:

"عبدالله العنزي ومحمد عيد وعمر هوساوي وخالد الغامدي وابراهيم غالب ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي من النصر، عبدالله المعيوف ووليد باخشوين ومعتز هوساوي وتيسير الجاسم ومنصور الحربي من الأهلي، وعبدالله الزوري وسالم الدوسري وياسر الشهراني وناصر الشمراني من الهلال، وأحمد عسيري ومحمد ابوسبعان وفهد المولد ومختار فلاته من الاتحاد، وحسن معاذ وماجد المرشدي من الشباب، فهد الثنيان من التعاون، حمدان الحمدان من الفتح، وأخيراً عبدالعزيز الجبرين من الرائد".

الجدير بالذكر أن معسكر الأخضر سينطلق، الخميس المقبل، في محافظة الخبر، ويتضمن إقامة لقاء ودي وحيد أمام النهضه، بعد رفض نادي الاتفاق إقامة مباراة ودية أمام المنتخب.

